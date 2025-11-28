Horóscopo 2025: qué le espera a cada signo del 1 al 7 de diciembre

El horóscopo de la semana del lunes 1 al domingo 7 de diciembre de 2025 llega con predicciones para todos los signos en salud, dinero y amor, con las claves para aprovechar lo favorable y comprender qué temas requieren mayor atención.

La primera semana de diciembre se presenta con una energía de cierre y renovación. Muchas situaciones que venían demoradas comienzan a destrabarse y aparece un clima favorable para tomar decisiones importantes.

En lo emocional, la semana invita a la sinceridad y el equilibrio: se aclaran vínculos, se cierran etapas y se habilitan caminos nuevos. En el plano laboral, crecen la creatividad, la motivación y el deseo de proyectar. A nivel personal, se activa la necesidad de orden interno, calma y planificación a futuro.

Horóscopo del lunes 1 al domingo 7 de diciembre

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Semana para activar proyectos y realizar movimientos estratégicos. Una conversación clave destraba un conflicto. En el amor, llegan decisiones que aportan claridad.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Energía de estabilidad y orden. Lográs equilibrar gastos, reorganizar prioridades y avanzar en temas familiares. En lo afectivo, buscás paz y una rutina más armoniosa.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Semana dinámica, con comunicación fluida, encuentros y novedades. Surge una propuesta interesante. En el amor, aparece alguien que despierta interés o se fortalece un vínculo existente.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Tu intuición guía decisiones emocionales importantes. Es un buen momento para ordenar el hogar o resolver cuestiones familiares. En pareja, aumenta la contención y el entendimiento.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Semana social y activa. Tu brillo atrae oportunidades laborales o creativas. En el amor, un gesto significativo renueva la pasión o impulsa un vínculo naciente.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Te enfocás en proyectos concretos y obtenés avances firmes. La semana pide descanso mental para evitar sobrecargas. En lo personal, una charla sincera genera alivio.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Semana de equilibrio emocional. Se acomodan situaciones que venían tensas. En lo económico, surge una oportunidad interesante o un ingreso extra.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

La semana trae intensidad, revelaciones y decisiones transformadoras. En lo afectivo, renace la pasión o se aclara una duda que te inquietaba.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

La energía expansiva se potencia: viajes, estudios, planes y nuevos proyectos toman impulso. En el amor, es tiempo de sinceridad total.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Semana de logros concretos. Cerrás un ciclo laboral o avanzás en algo que venías esperando. En pareja, la conexión se vuelve más estable y profunda.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Ideas brillantes y proyectos creativos en crecimiento. La semana favorece reuniones, alianzas y nuevos contactos. En lo emocional, llega una charla pendiente.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Energía espiritual elevada. Se resuelven conflictos, aparece claridad emocional y surge la posibilidad de sanar un vínculo. En lo laboral, fluye la inspiración.