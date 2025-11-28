Horóscopo de hoy viernes 28 de noviembre, predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Tu cinismo acostumbrado se verá potenciado y tenderás a manejar erróneamente tus pleitos verbales. Cuida tus palabras. Amor: Hoy, al igual que casi todos los días, tendrás discusiones con tu pareja. Existen cosas en ti que deberías cambiar. Riqueza: La práctica en tu trabajo te ha llevado a optimizarlo increíblemente. Tendrás un rendimiento que ni tú podrás creer. Bienestar: Verás que no hay mejor cosa que ser tú mismo, suelta tus riendas y muéstrate como eres. Ponte en la lista de prioridades, préstate más atención.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: No te permitas caer en viejas trampas de tu mente. Recuerda las miserias que ciertos caminos en tu vida te han traído. Amor: Toma con pinzas la nueva relación en la que te has embarcado. No te entregues completamente, procura conocer mejor a tu pareja. Riqueza: No podrás soportar otra semana de tanta exigencia como la última. Deberás buscar otra forma de organizarte. Bienestar: Mantén separados tu trabajo y tu vida personal y te evitarás grandes problemas y desengaños. Asegúrate de marcar notablemente los límites.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Solamente tendrás algunas pocas grandes oportunidades en la vida, que tu inmadurez no te cierre las puertas de ellas. Amor: Que tus inseguridades propias no se conviertan en el talón de Aquiles de la pareja. Aprende a confiar en tu persona amada. Riqueza: No permitas que tu tendencia a hablar de más te ponga en situaciones comprometidas en lo laboral. Piensa antes de hablar. Bienestar: Te podría sorprender las cosas que eres capaz de alcanzar si pones el empeño y la voluntad para hacerlo. No temas poner tus metas en alto.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: No todos los días podrás contar con el mismo nivel de efectividad en tus obligaciones o compromisos. No te confíes. Amor: No apresures las cosas con tu nueva pareja. Tómate tu tiempo o terminarás por espantarla, hazla sentir que puede confiar en ti. Riqueza: Tendrás un desempeño laboral aceptable durante la jornada de hoy. Todo irá sin mayores inconvenientes o complicaciones. Bienestar: Acepta la idea de que no existe el para siempre en la vida real. Todos sufriremos perdidas importantes, y tenemos que aprender a vivir con ellas.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Finalmente lograrás un alto al fuego con tus seres queridos. La opción de recurrir al diálogo te demostrará haber sido la mejor. Amor: Deberás responder por tus actos en el día de hoy. Tendrás que aceptar que realmente estuviste errado en ciertas determinaciones. Riqueza: Te será imposible encontrar tu concentración habitual durante la jornada de hoy. Una semana complicada te despojó de energías. Bienestar: No temas hacer partícipe a tu pareja de los momentos difíciles que puedas estar experimentando. En ella encontrarás toda la contención que necesites.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Medita tus acciones antes de tomar una decisión equivocada. Tendrás el apoyo de tu familia si haces lo correcto. Amor: Últimamente sientes la presencia de viejos fantasmas que asaltan tu tranquilidad. Busca refugiarte en el amor de tu pareja. Riqueza: No esperes que tus ahorros se incrementen varados en una cuenta. Piensa positivamente y con inteligencia, e invierte. Bienestar: Sé más compañero con tu pareja, ella es la persona que elegiste para caminar junto a ti en la vida. Preocúpate y hazla sentir especial.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Tendrás problemas para ajustarte a tu itinerario para hoy debido a inconvenientes en la madrugada de ayer que turbarán tu sueño. Amor: Es importante que al terminar la relación seas lo suficientemente claro respecto a los términos de la separación. Riqueza: Quedarás a merced de la responsabilidad de personas no muy confiables en la conclusión de importantes proyectos. Cuidado. Bienestar: Que la furia del momento no te haga actuar de manera tonta. Retírate a tu soledad y recupera la cordura, solo en ese momento toma una decisión.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Tu ya inflado ego crecerá a tamaños increíbles durante la jornada de hoy. Que esto no se vuelva un problema para ti. Modérate. Amor: Grandes momentos aguardan ser vividos durante la jornada de hoy junto a tu pareja. El romanticismo estará a la orden del día. Riqueza: Tendrás un par de llamadas de índole laboral pidiéndote ciertos favores. Aprende a decir no, descansa un poco. Bienestar: No puedes vivir una existencia completamente dedicada al ocio. Deberás llegar a un punto en tu vida en el que tomes tus obligaciones en serio.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: No te permitas flaquear en tus metas ante la presión que puedas llegar a experimentar por parte de la vida. Sigue adelante. Amor: Momentos difíciles atravesará la pareja durante la jornada de hoy. No te permitas caer en la desesperación o desesperanza. Riqueza: Que tu impaciencia no gobierne tu sano juicio. No tomes riesgos innecesarios durante la jornada de hoy. Bienestar: El mayor reto de cualquier pareja es atravesar la rutina diaria sin que esto desgaste el amor que sienten. Procura introducir variaciones a la rutina.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Mucho cuidado si tienes que realizar algún tipo de viaje largo durante la jornada de hoy. Estarás propenso a accidentes. Amor: No permitas que las situaciones de la vida terminen por acabar con lo que puede ser un gran amor. Mantén tus convicciones. Riqueza: Procura no descuidarte en tu ambiente laboral durante la jornada de hoy. Estarás propenso a sufrir pérdidas monetarias. Bienestar: Apégate a tus estándares morales y principios éticos en todo momento y lugar. No te permitas ser influenciado por una sociedad corrompida.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Día excelente a nivel económico y laboral. Lograrás entender el porqué de miedos irracionales que te afectan desde hace tiempo. Amor: Encontrarás consuelo para tu corazón roto en el seno de amigos cercanos. Parte importante de aprender es equivocarse. Riqueza: El mercado es intrínsecamente variable. Por ello no te desanimes si tus inversiones no van como esperas. Bienestar: Recuerda que un amigo que te traiciona, raras veces cambia. Existen personas que no se merecen segundas oportunidades.