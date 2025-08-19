ESCUCHÁ RN RADIO
Horóscopo: 5 signos beneficiados por los tránsitos astrológicos de agosto 2025

El cierre de agosto 2025 traerá buena fortuna y noticias imperdibles para estos cinco signos del zodíaco, en los quince días que aún le quedan. Te contamos las predicciones.

Agosto 2025 es un mes lleno de desafíos astrológicos, pero para algunos las estrellas se alinean a su favor. En medio de esta energía intensa, cinco signos del zodíaco están a punto de experimentar una racha de buena suerte y cambios positivos. Descubrí si el tuyo es uno de ellos.

Horóscopo: estos signos se verán beneficiados por los tránsitos astrológicos de agosto 2025

Las últimas dos semanas de agosto 2025 beneficiarán a estos cinco signos del zodíaco, con una racha de buena suerte y cambios positivos. Ellos son:

ESCORPIO.

  • Las primeras dos semanas de agosto 2025 fueron de drama, pero su proceso fue para que puedan avanzar. Están transformándose, por lo que deben ser más comprensivos con ustedes mismo. Ya es tiempo de reconocer sus victorias.

LIBRA.

  • La vida los obliga, en estas dos últimas semanas de agosto 2025, a romper con la rutina y dejarse llevar por el desborde de la vida. Aunque eso duela, el equilibrio y la confianza son la pieza clave en todo. Escuchen su corazón.

GÉMINIS.

  • Agosto 2025 es un mes revolucionario para ustedes, ya que los ha renovado y trajo ganas de hacer cosas nuevas. Dejen que la esencia de este período les siga recordando lo más bonito que tienen, sobre ustedes mismos.

LEO.

  • Es el mes propio clave para enamorarse de ustedes mismos, de su brillo y de su determinación. Aplaudan sus sacrificios, aunque no sea fácil. Seguirán destacando en medio del resto de las personas, se trata de ganar las batallas propias.

TAURO.

  • Agosto 2025 es un choque de fuerzas para Tauro. Presten atención, ya que la continuidad de sus proyectos se hará evidente en las próximas semanas. Es válido que sacrifiquen tiempo y corten lazos o abandonen proyectos que no les suman.

