Dónde colocar hojas de laurel para atraer riqueza y bienestar, según el Feng Shui

El Feng Shui, la antigua filosofía oriental que busca armonizar la energía de los espacios, también tiene secretos relacionados con elementos naturales. Uno de ellos es el uso de las hojas de laurel, símbolo de protección, prosperidad y buena fortuna.

El mejor lugar para colocar hojas de laurel y así atraer riqueza y bienestar, según el Feng Shui

Según esta práctica, el laurel puede colocarse en distintos puntos del hogar o incluso llevarse consigo para potenciar sus beneficios. Por ejemplo:

Debajo de la almohada: ayuda a descansar mejor y encontrar claridad mental

En la billetera o cartera: atrae prosperidad y favorece que el dinero fluya

En la puerta de entrada: actúa como un imán de oportunidades y como barrera contra las malas energías.

La cocina también es un lugar clave para el laurel, ya que al estar vinculado con el alimento, refuerza la abundancia y la unión familiar.

En el escritorio o lugar de trabajo, en cambio, favorece la concentración y el éxito en proyectos.

Algunos expertos sugieren además colocar hojas de laurel en un frasco de vidrio o en un saquito de tela en el living o comedor, con el fin de mantener la armonía y la energía de bienestar en todo el hogar. Eso sí: cada cierto tiempo conviene renovar las hojas, especialmente cuando se quiebran o pierden su aroma, ya que eso representa energía estancada.

Un gesto simple, económico y cargado de simbolismo que, según el feng shui, puede abrir las puertas a la abundancia y la buena energía.