Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 17 al 22 de agosto 2025, signo por signo 

Mhoni Vidente, la famosa astróloga y tarotista, nos revela el horóscopo semanal para todos los signos del zodiaco. Súper reconocida a nivel mundial por sus impactantes predicciones, desde su canal oficial de YouTube (Canal Oficial Mhoni Vidente) nos cuenta qué nos deparan los astros del 17 al 22 de agosto 2025.

Aries

Carta de la semana: El Ermitaño. Día de la suerte: Martes 19/8. Colores: Rojo y Verde. Números de la suerte: 09, 10 y 15. Signos compatibles: Capricornio, Leo y Virgo.

Encuentran la luz al final del túnel. Podrán solucionar problemas del pasado y empiezan a avanzar en lo económico y lo profesional. Deberán enfocarse especialmente en cuestiones laborales y de estudios. Paguen deudas y resuelvan problemas económicos del pasado. Sorpresa económica. Los buscan del exterior para ofrecerles un proyecto. Relajen, piensen menos y descansen más. Resuelvan los temas cuando corresponda: no vayan al pasado ni se adelanten a los hechos. Tiempo de abundancia y estabilidad; de buscar proyectos y de ser más competitivos. Regalo inesperado. Días para analizar hacia dónde van y qué quieren para ser felices. Mantengan buenos hábitos. Piensan en cambios y mudanzas. Quítense presiones: no siempre hay que darle el gusto a los demás.

Mensaje de las cartas: El 19/8 pidan un deseo que será cumplido casi inmediatamente. La estabilidad en todo sentido será esencial para seguir avanzando.

Mensaje de los Arcángeles: Récenle al arcángel Rafael para estar mejor. Prendan una veladora blanca o verde y pídanle sanación en todo sentido.

Tauro

Carta de la semana: Rueda de la Semana. Día de la suerte: Lunes 18/8. Colores: Rojo y Amarillo. Números de la suerte: 17, 32 y 35. Signos compatibles: Virgo, Sagitario y Capricornio.

Es tiempo de estar arriba y de alejarse de todo lo que les hace daño en todo sentido; serán momentos determinantes. Semana de mucho trabajo y reorganización. Aprovechen su buen ánimo para enfrentar problemas. Avancen con proyectos laborales y de negocio propio. Quítense pesares por personas del pasado. Aprendan a vivir mejor; quítense el mal humor y el mal carácter. No exageren situaciones y resuelvan rápido los problemas que se presentan: aléjense de todo lo que no es para ustedes. Sigan capacitándose, es tiempo de superarse y crecer. Cuídense de envidias y malas energías: aprendan a reconocer quién los quiere bien. Si están en pareja, quítense celos, desconfianza y pensamientos negativos.

Mensaje de las cartas: Regalo de Dios. Pídanle a él que todo será cumplido casi inmediatamente.

Mensaje de los Arcángeles: Encontrarán estabilidad amorosa y laboral. Encontrarán respuesta a sus preguntas y cosas para empezar a crecer. Sean más reservados y eviten problemas ajenos.

Géminis

Carta de la semana: El Loco. Día de la suerte: Jueves 21/8. Colores: Verde y Blanco. Números de la suerte: 04, 08 y 16 (3 golpes de suerte). Signos compatibles: Libra, Escorpio y Acuario.

Semana de pisar seguridad, progreso y madurez. Quítense pensamientos destructivos y negativos: piensen en positivo, enfóquense en el progreso y la espiritualidad. Aprenden a reconocer quien los quiere bien. Semana de mucho trabajo y de cambios laborales. Sean reservados y no hablen de más o se metan en chismes. Dinero extra. Arreglen sus cosas y decidan para avanzar sin esperar ayuda. Momento de hacer cosas maravillosas para su vida. Suerte en juegos de azar. Protéjanse de envidias o personas tóxicas. Si están en pareja, embarazo en puerta. Traten de invertir para tener algo propio.

Mensaje de las cartas: Dejen ir todo lo que no era para ustedes: personas, trabajos, malas costumbres, excesos. Dejen ir para atrapar la abundancia en su vida.

Mensaje de los Arcángeles: Visualícense en el éxito, el triunfo y en el aquí y ahora para poder progresar. Aléjense de todo lo que les hace daño.

Cáncer

Carta de la semana: La Torre. Día de la suerte: Miércoles 20/8. Colores: Azul fuerte y Amarillo. Números de la suerte: 11, 14 y 30 (5 golpes de suerte). Signos compatibles: Tauro, Piscis y Escorpio.

Momentos de crecer, madurar y alejarse de la «victimización». No piensen tantas cosas negativas: borren todo lo negativo y conéctense con lo positivo. Desconecten de situaciones de estrés y dedíquense tiempo para ustedes: disfruten su vida. Un proceso legal pendiente se resuelve con éxito. Van en la dirección correcta: sigan adelante, sus sueños se harán realidad. Administren y sincronicen su tiempo para alcanzar sus metas. Si están separándose o divorciándose, resuélvanlo rápido para no sufrir tanto.

Mensaje de las cartas: Renuévense. Dedíquense en cuerpo, alma y espíritu a verse y sentirse felices. No tengan miedo al qué dirán.

Mensaje de los Arcángeles: Protéjanse de malas vibras y energías negativas que venían arrastrando. Usen agua bendita, perfume y récenle mucho a los ángeles para cortar lo negativo.

Leo

Carta de la semana: El Sol. Día de la suerte: Jueves 21/8. Colores: Blanco y Rojo. Números de la suerte: 02, 05 y 26 (6 golpes de suerte). Signos compatibles: Aries, Sagitario y Capricornio.

Abundancia, estabilidad y crecimiento. Festejos, viajes, regalos y éxito. No se metan en problemas ajenos y aléjense de personas negativas. No comenten sus cosas. Semana de retomar estudios; de reuniones laborales; y de analizar proyectos extra. Descansen y no exageren con el ejercicio. Cambios positivos y estabilidad económica; paguen deudas; hagan una compra importante para sentir su crecimiento y estabilidad. No hablen de sus cosas ni de sus proyectos. Si están en pareja: embarazo en puerta. Vale recordar el pasado pero no vivir en él: vivan el presente para tener un mejor futuro.

Mensaje de las cartas: Dispuestos a soltar lo que no era para ustedes, así conseguirán la felicidad. Suelten para recibir lo mejor.

Mensaje de los Arcángeles: El arcángel Miguel los protege esta semana. Quítense energías negativas, brujería y mal de ojo: pídanle ayuda todos los días que él los guiará al éxito y la felicidad.

Virgo

Carta de la semana: El Carro. Día de la suerte: Viernes 22/8. Colores: Blanco y Azul. Números de la suerte: 24, 35 y 01 (6 golpes de suerte). Signos compatibles: Sagitario, Capricornio y Tauro.

Sigan adelante y avancen si detenerse. Nuevos proyectos, estabilidad y crecimiento laboral. El 21/8 se resuelven situaciones complicadas. Paguen deudas y sanen su economía. Arreglen cuestiones de herencia, propiedades, etc. Arreglen su casa para vivir bien; relájense y disfruten más de la vida. Viaje. Se cumple lo que esperaban. Están en momento de evolucionar, conocer, saber y arreglar situaciones. Si están casados, no piensen en celos, traiciones o venganzas. Tiempo de expandirse y conocer nuevos lugares y personas.

Mensaje de las cartas: Despertar nuevo. Reconocimiento laboral. Reciben dinero extra.

Mensaje de los Arcángeles: Son seres de luz poderosos e indiscutibles. Tengan pensamientos claros y positivos, y no piensen cosas que no son: así tendrán éxito. Enfóquense en qué necesitan para ser felices.

Libra

Carta de la semana: As de Oros. Día de la suerte: Martes 19/8. Colores: Amarillo y Verde. Números de la suerte: 11, 34 y 59 (5 golpes de suerte). Signos compatibles: Acuario, Piscis y Géminis.

Triunfo, éxito y determinación. Semana de mucho trabajo; de terminar pendientes; de arreglar situaciones de papeles. Organicen su tiempo y administren su dinero. Buena semana: cambios de trabajo; proyectos del extranjero. Arreglen y cierren cuestiones legales del pasado. Si les ofrecen mudarse a otra ciudad o país, acepten: los cambios son muy buenos. En esta semana viven una transformación a lo positivo. Traten de tener autoconfianza y tomar decisiones claras para crecer y evolucionar.

Mensaje de las cartas: Tendrán algo sagrado en las manos; abundancia extrema; oportunidades de crecer en todas las formas. Aprovechen estos días de energía positiva. Amores nuevos y compatibles. Cuidado con la traición de amigos o colegas.

Mensaje de los Arcángeles: Hoy libérense de miedos y situaciones negativas. Pídanle al arcángel Miguel que él los protegerá en estos días y les dará estabilidad y crecimiento.

Escorpio

Carta de la semana: As de Espadas. Día de la suerte: Jueves 21/8. Colores: Amarillo y Naranja. Números de la suerte: 10, 40 y 77. Signos compatibles: Escorpio, Cáncer y Piscis.

Determinación, fuerza y energía positiva. Esta semana vencen, cortan y alejan todo lo negativo que venían arrastrando. Semana de pagos y de ordenar situaciones bancarias. No vuelvan con amores del pasado y aléjense de personas tóxicas. Nuevas oportunidades de crecimiento laboral en estos días: diferencien qué les conviene y qué no. Cambien patrones de comportamiento negativos y sean más positivos y claros con lo que quieren en la vida. Si están casados: cuidado con traiciones, celos o pleitos.

Mensaje de las cartas: Nuevos descubrimientos; puertas que se abren y nuevas rutas de vida que los harán crecer en todas las formas. No viven en el pasado; déjenlo atrás.

Mensaje de los Arcángeles: Ley de atracción, abundancia y riqueza. Los arcángeles les piden que esta semana pienses cosas positivas todos los días para recibir más riqueza, abundancia y estabilidad. Corten lo negativo que arrastraban.

Sagitario

Carta de la semana: El Emperador. Día de la suerte: Lunes 18/8. Colores: Azul y Amarillo. Números de la suerte: 12, 18 y 41 (4 golpes de suerte). Signos compatibles: Libra, Leo y Aries.

Quítense malas amistades, no hablen tanto de sus planes y sean más discretos. Semana de mucho trabajo, de cierres laborales y de retomar sus estudios. Organicen sus gastos: quítense lo innecesario y planifiquen el pago de deudas. Resuelven trámites. Traten de tener más vitalidad y perseverancia: terminen todo lo que empiecen. Cuiden su paz espiritual y fíjense bien quién los rodea. Semana de conocer gente nueva y compatible: vayan paso a paso.

Mensaje de las cartas: Tengan una visión más elevada de su vida, de lo que quieren para ser felices, de su estabilidad: así lograrán todo lo que deseen.

Mensaje de los Arcángeles: Los arcángeles les piden que esta semana se dispongan a ser grandes en la vida y a perdonar.

Capricornio

Carta de la semana: El Mago. Día de la suerte: Martes 19/8. Colores: Rojo y Blanco. Números de la suerte: 06, 13 y 30 (5 golpes de suerte). Signos compatibles: Leo, Virgo y Aries.

Esta semana pidan que se les dará. Están en tiempo de pedir abundancia, estabilidad y crecimiento. Días para visualizar y empezar de cero si esperar nada ni que nadie les diga qué hacer. Hagan cosas para volver a ser felices. Semana de mucho trabajo y actividades. No se enojen, controlen su mal carácter y piensen en positivo. Oportunidad laboral. Traten de ser más prudentes y controlen sus deseos de venganza. Pongan más entusiasmo en todo lo que hagan.

Mensaje de las cartas: Humos y espejos. Cuidado con fraudes, mentiras y personas tóxicas que los rodean. No crean todo de todos, desconfíen.

Mensaje de los Arcángeles: Corten lazos del pasado que sólo les generan problemas. Aléjense de vicios y de situaciones problemáticas con gente tóxica. El arcángel Miguel los ayudará y les dará una semana de estabilidad.

Acuario

Carta de la semana: El Juicio. Día de la suerte: Jueves 21/8. Colores: Amarillo y Azul. Números de la suerte: 01, 15 y 49 (5 golpes de suerte). Signos compatibles: Acuario, Tauro y Géminis.

Momento de crecer; de tomar decisiones sabias e importantes. Semana de mucha recompensa económica y estabilidad laboral. Dinero extra. Inicien un negocio propio más allá de su trabajo. Piensen más en ustedes y controlen sus emociones: no se dejen manipular. Semana de oportunidades nuevas y pagos. Viajes próximos. Pisan éxito y triunfo pero sean más reservados y no hablen tanto de sus cosas. Proyectos nuevos que les darán alegrías. Momento ideal para casarse y formar familia.

Mensaje de las cartas: La máquina del tiempo está a su favor. El presente y el futuro juegan a su favor; tomen decisiones y aprovechen las oportunidades.

Mensaje de los Arcángeles: Soltar para recibir. Nuevas alegrías. El arcángel Miguel los ayuda, apóyense en él, récenle y pídanle: será su guía.

Piscis

Carta de la semana: El Mundo. Día de la suerte: Miércoles 20/8. Colores: Amarillo y Rojo. Números de la suerte: 07, 08 y 21 (6 golpes de suerte). Signos compatibles: Géminis, Cáncer y Escorpio.

Nuevas propuestas y aventuras. Se quitan las malas vibras. Aprovechan su tiempo y salen de viaje. Dinero extra y nuevas oportunidades laborales. Hablan de cortar con situaciones del pasado y reciben bendiciones en todos los sentidos. Propuesta de matrimonio, estabilidad amorosa o amor verdadero. Aprenden a conocer a quienes los rodean y determinar quiénes tienen efectos negativos o positivos en todos los sentidos. Semana importante en lo económico. Digan lo que piensan o sienten sin miedo: su opinión es importante. Formen bases en su vida y construyan patrimonio. No se sientan vacíos: ustedes son lo más importante, no le den tanta importancia al resto. Liberación y solución de temas legales.

Mensaje de las cartas: Quítense el insomnio que ya lo podrán resolver. Silencien su mente para vivir en paz y avanzar.