Descubrí las predicciones del Horóscopo Chino para la tercera semana de agosto 2025

La energía del mes del Mono sigue en su apogeo y, con ella, una oleada de cambios e intensidad que caracteriza a agosto 2025. Si te preguntas qué depara el destino para esta etapa, te invitamos a descubrirlo. A continuación, exploramos las predicciones del Horóscopo Chino para la tercera semana del mes.

Horóscopo Chino: Predicciones para la tercera semana de agosto 2025, signo por signo

RATA.

Ahorren esta semana cualquier dinero que pueda sobrarles, este período hacia fin de mes no es apta para realizar gastos por fuera del presupuesto mensual. Sin embargo, aprovechen para participar de celebraciones especiales.

BUFALO.

Miren a sus alrededores, en estos días, para resolver esa inquietud interna que los pone a buscar respuestas desesperadamente. Todo depende de cómo miremos la vida para seguir adelante, y hay dudas que no podrán saldarse.

TIGRE.

Buscarán opciones para resolver la concentración en su trabajo, que demandará un exceso de atención. Hagan el esfuerzo de atender las demandas a su alrededor. Entréguense a las soluciones que les ofrece la vida.

CONEJO.

Eviten meterse en relaciones que le son ajenas, siempre es necesario ser consciente de hacer las cosas que no queremos que otros nos hagan. Los pasos que damos en la vida deben ser firmes, sin temor ni dudas.

DRAGÓN.

No se sientan solos, tienen mucha gente a su alrededor que puede ayudarles a ver la vida de una mejor manera. No olviden lo mucho que han trabajado y lo que pueden conseguir gracias a ese esfuerzo sostenido que vienen haciendo. Verán los frutos muy pronto.

SERPIENTE.

Esta semana mantendrá sus momentos dulces, compartidos con personas que aman y que no saben de ellas hace mucho tiempo. Piensen en los buenos momentos que los rodean en la actualizad, obviando cualquier inconveniente del pasado.

CABALLO.

Esta semana deberán resolver muchas cosas a la vez, algo para lo que tienen capacidad plena. No dejen que las posibilidades están abiertas, ser multitareas en la vida siempre genera que se nos habiliten puertas para obtener mejores cosas.

CABRA.

Siempre hay buenas razones para sonreír. Si no la encuentran ahora, entonces las cosas están para ser mejoradas y modificar aspectos de su vida cotidiana que pueden ayudarles a mejorar cada paso de su camino.

MONO.

La intensidad de sus sentimientos los hará muy fuertes durante esta semana, intentando vivir al límite. No importan los riesgos que corran, ya que esta semana los obligará a atreverse y a ser osados, dejando el temor a lo desconocido de lado.

GALLO.

Hay muchas cosas para seguir mejorando en el camino, aunque no conseguirán la perfección. Sostengan la convicción de que, sea lo que sea que hagan, siempre intentarán conseguir el mejor resultado en ello y destacar por sobre otros.

PERRO.

Es tiempo para disfrutar un poco más de la cercanía con las personas que quieren, es un gran momento para lograr eso y para dar la importancia necesaria a quienes les han apoyado por largo tiempo. Dejen que otras personas los ayuden en el camino.

CHANCHO.