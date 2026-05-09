Belgrano dio el golpe en el clásico ante Talleres y se clasificó a los cuartos de final del Apertura

Passerini fue clave para el triunfo de Belgrano, en el final se fue expulsado.

Belgrano le ganó 1-0 a Talleres como visitante en los octavos de final del Torneo Apertura en el estadio Mario Alberto Kempes. No había un ganador en el derbi más importante de la provincia desde 2019, cuando el local se impuso por 3-0. En el medio, empataron siete veces consecutivas.

El equipo de Ricardo Zielinski cortó una racha de casi 25 años sin vencer a su contrincante en Primera y ahora se verá las caras con Independiente Rivadavia o Unión.

En el primer tiempo, el Pirata se había puesto en ventaja pero la anotación no valió por una posición adelantada sancionada a instancias del VAR del autor del gol, Lucas Passerini.

La más clara del local la tuvo en el cierre de la primera mitad con un remate de Augusto Schott que se estrelló en el travesaño.

El gol de González Metilli en el triunfo de Belgrano en el clásico

Calcanhar decisivo de Passerini e gol de Metilli.



vai dar Pirata de Zielinski. pic.twitter.com/LqhkH80Z4u — gio (@GioGutierres) May 9, 2026

En el inicio del complemento, Francisco González Metilli tiró una pared con Lucas Passerini, que se la devolvió de taco y lo dejó cara a cara con Guido Herrera. El ex Tigre no perdonó y puso el 1-0.

El quiebre del partido sucedió cuando Alexandro Maidana cortó un avance prometedor con una dura patada a Lucas Zelarayán y se fue expulsado.

A partir de ese momento, los celestes tuvieron numerosa cantidad de ocasiones de gol que fueron mal definidas. Por eso, la diferencia fue exigua.

Por un tumulto en el cierre, también fueron expulsados Lucas Passerini y Guido Herrera, por lo que terminó en el arco Ulises Ortegoza en el dueño de casa.