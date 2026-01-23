Horóscopo Chino: 5 signos que cierran enero 2026 con éxito y sanación, según Ludovica Squirru

Horóscopo Chino: enero 2026 entra en su fase de definiciones y, para la astrología oriental, el recambio de energías marca un punto de inflexión fundamental en Argentina.

Según las últimas revelaciones de Ludovica Squirru, máxima referente del Horóscopo Chino en el país, el cierre de enero 2026 no será un tránsito más: se presenta como una ventana de oportunidad para cerrar ciclos de estancamiento y activar proyectos que parecían frenados. Con el foco puesto en la sanación emocional y el éxito profesional, cinco signos se perfilan como los grandes protagonistas de este resurgimiento energético.

Rata y Tigre: el despertar profesional y las decisiones estratégicas a fines de enero 2026

Para quienes nacieron bajo el signo de la Rata, Ludovica anticipa un proceso de resurgimiento necesario. Tras atravesar períodos de bloqueos, el final de enero 2026 trae consigo el avance de proyectos demorados. La clave para la Rata será el desapego: solo soltando estructuras antiguas podrá capitalizar las nuevas oportunidades que se abren tanto en lo laboral como en lo emocional.

Por su parte, el Tigre se encamina a vivir días decisivos. El 2026 le exige dejar atrás etapas mentalmente desgastantes. Para este signo, el éxito no vendrá del esfuerzo desmedido, sino de la claridad mental y la toma de decisiones estratégicas. Administrar la energía será su misión principal para transformar la creatividad en logros concretos antes de que termine el mes.

Búfalo y Conejo: estabilidad emocional y sanación de vínculos a fines de enero 2026

El Búfalo encontrará en este cierre de enero 2026 un alivio largamente esperado. Es el momento propicio para soltar cargas innecesarias y ordenar el mundo interno. Según Squirru, este orden se traducirá en una estabilidad que fortalecerá los vínculos esenciales, permitiendo que el signo encare el resto del año con una sensación de equilibrio renovada.

Para el Conejo, la premisa será la paciencia. Este cierre de ciclo está marcado por la armonía familiar y la sanación emocional. Aunque los resultados podrían no ser inmediatos, cada paso firme que dé el Conejo en estos días sentará las bases sólidas para un futuro de mayor paz y bienestar.

Dragón: expansión y el desafío de evitar los excesos a fines de enero 2026

El Dragón cierra enero 2026 con una energía de empuje envidiable. Se presentan ante este signo decisiones trascendentales que pueden llevarlo a nuevas alturas. Sin embargo, la advertencia de Ludovica es clara: la ambición debe equilibrarse con el descanso.

Para que los logros sean sostenidos durante todo el 2026, el Dragón deberá evitar los excesos y priorizar su bienestar físico y mental en este cambio de etapa.