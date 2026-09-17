Juan Minujín llegó a Hollywood junto a Angelina Jolie y Salma Hayek: de qué trata su esperada película

Juan Minujín volvió a pisar fuerte en Hollywood. El actor argentino participó de la premiere de Without Blood, la película escrita y dirigida por Angelina Jolie, en la que comparte elenco con Salma Hayek y Demián Bichir. La presentación se realizó en Nueva York y reunió a las figuras antes del esperado estreno comercial del film.

El protagonista de El Marginal fue parte de la alfombra roja y compartió en sus redes sociales imágenes de una noche muy especial para su carrera. La película había tenido su primera gran presentación internacional en el Festival de Cine de Toronto en septiembre de 2024 y ahora comienza una nueva etapa con su llegada a las salas.

“Tengo una felicidad tan enorme por este estreno”, expresó Minujín en Instagram, donde también destacó la experiencia de haber trabajado con Jolie, Hayek y Bichir.

Juan Minujín y su experiencia trabajando con Angelina Jolie

Para Minujín, el proyecto significó trabajar bajo las órdenes de una de las figuras más reconocidas de Hollywood. El argentino ya había contado que, una vez comenzado el rodaje, la imagen de Jolie como una estrella mundial rápidamente dio paso a una relación cotidiana entre directora y actor durante extensas jornadas de filmación.

Tras la premiere, volvió a elogiarla y destacó especialmente su sensibilidad e inteligencia para dirigir y contar historias. También celebró las actuaciones de Salma Hayek y Demián Bichir y aseguró sentirse profundamente orgulloso de haber formado parte de la producción.

Según informó Agencia Noticias Argentinas, Without Blood fue filmada en Italia y está basada en la novela homónima del escritor italiano Alessandro Baricco.

De qué trata Without Blood, la película con Juan Minujín y Salma Hayek

La historia transcurre después de un conflicto armado y pone el foco en las consecuencias que deja la violencia, la memoria, la culpa, la venganza y la posibilidad de reconciliación.

Salma Hayek interpreta a Nina, una mujer que sobrevivió durante su infancia a la masacre de su familia y que, años después, se enfrenta a Tito, interpretado por Demián Bichir. Minujín encarna a Salinas, un personaje relacionado con los acontecimientos ocurridos durante el conflicto.

El actor argentino explicó anteriormente que su personaje aparece en la parte de la historia situada durante la guerra y en la inmediata posguerra, mientras que la narración avanza entre diferentes momentos temporales para explorar las secuelas humanas y emocionales del conflicto.

Cuándo se estrena Without Blood

Después de su recorrido por festivales, Without Blood tiene previsto su estreno comercial en los cines de Estados Unidos este 18 de septiembre de 2026.

Por ahora, no existe una fecha oficial de estreno para Argentina y el resto de Latinoamérica. El propio Minujín manifestó su deseo de que la película pueda verse próximamente en la región y también en España.

La producción suma así un nuevo proyecto internacional a la carrera del argentino, quien anteriormente trabajó en películas como Los dos papas y Focus, además de alcanzar una fuerte proyección internacional con producciones argentinas como El Marginal.