Se termina una mala racha: los 4 signos del horóscopo chino que tendrán un giro este miércoles

El horóscopo chino anticipa una jornada de cambios para cuatro animales este miércoles 16 de septiembre de 2026. Bajo la influencia de la Serpiente de Agua, algunas situaciones que parecían estancadas podrían comenzar a encontrar una salida.

Este miércoles 16 de septiembre de 2026 podría convertirse en un punto de inflexión para algunos signos del horóscopo chino. La jornada estará marcada por la energía de la Serpiente de Agua, asociada con la intuición, la observación y la capacidad de actuar de manera estratégica.

De acuerdo con las predicciones difundidas por La 100, serán cuatro los animales especialmente favorecidos durante el día: Gallo, Buey, Dragón y Serpiente. Para ellos, la energía de la jornada podría ayudar a destrabar problemas y dejar atrás un período más complicado.

Gallo: aparece la respuesta que estaba esperando

Para quienes nacieron bajo el signo del Gallo, el miércoles podría traer claridad sobre una situación que venía generando incertidumbre.

Una información, conversación o dato que aparece en el momento indicado puede ayudar a resolver un asunto pendiente. La clave estará en mantener la atención y aprovechar rápidamente las oportunidades.

Después de un período de espera, el Gallo podría comprobar que la paciencia finalmente comienza a dar resultados.

Buey: la intuición puede marcar el camino

El Buey encontrará en su propia intuición una herramienta importante para avanzar. Una decisión que inicialmente parece menor podría terminar modificando favorablemente el rumbo de una situación.

El esfuerzo realizado durante las últimas semanas también empieza a mostrar resultados. Será un buen momento para cerrar tareas pendientes, confiar un poco más en el instinto y dejar de intentar controlar cada detalle.

Dragón: alivio en cuestiones económicas

Para el Dragón, las novedades podrían aparecer especialmente en el terreno financiero.

La influencia de la Serpiente favorece una mirada más estratégica sobre pagos, deudas, cobros o decisiones vinculadas con el dinero. Algo que generaba preocupación podría comenzar a ordenarse si se analiza con calma y sin decisiones impulsivas.

También será una jornada para revisar prioridades y pensar los próximos movimientos con una mirada más práctica.

Serpiente: un cambio de actitud trae soluciones

La Serpiente, protagonista energética del miércoles, también aparece entre los signos favorecidos.

Después de días en los que algunas situaciones pudieron sentirse más pesadas, será momento de reconocer qué cosas necesitan cambiar. Bajar las expectativas sobre determinadas personas y concentrarse en aquello que sí depende de uno puede generar un alivio inesperado.

Además, salir de la rutina, caminar o dedicar un momento al descanso podría ayudar a recuperar energía y observar los problemas desde otra perspectiva.

La energía del horóscopo chino para este miércoles

La Serpiente de Agua propone una jornada en la que será más importante observar y analizar que actuar por impulso.

Para Gallo, Buey, Dragón y Serpiente, esta combinación puede marcar el comienzo de una etapa con mayor claridad y oportunidades para resolver aquello que parecía estancado.

La clave estará en escuchar la intuición, aprovechar la información que aparezca y animarse a modificar estrategias cuando sea necesario.

Fuente: La 100