Giro en la causa de Facundo Moyano: Candela Arizaga pidió que puedan volver a tener contacto

El abogado de Candela Arizaga pidió a la Justicia que levante la prohibición de acercamiento y contacto que pesa sobre Facundo Moyano, al considerar que actualmente no existirían elementos objetivos que permitan sostener una situación de riesgo que justifique mantener las restricciones.

La presentación fue realizada por Roberto Herrera, representante legal de Arizaga, ante la Fiscalía de Género Norte de la Ciudad de Buenos Aires. El planteo se enmarca en la causa en la que Moyano es investigado por presuntas lesiones y privación ilegítima de la libertad, a raíz del episodio ocurrido en inmediaciones de su departamento, en el barrio porteño de Belgrano.

Según sostiene el escrito, Arizaga declaró que no fue víctima de violencia física ni psicológica por parte de Moyano, que no estuvo privada de su libertad y que mantiene su intención de retomar el vínculo afectivo con el exdiputado.

A partir de esas manifestaciones y de otros testimonios incorporados al expediente, su abogado argumentó que no existiría en la actualidad un riesgo “concreto, cierto y verificable” que haga necesario impedir el contacto entre ambos.

El pedido para levantar la restricción contra Facundo Moyano

La presentación remarca que las medidas de restricción tienen un carácter preventivo y plantea que su continuidad debería estar relacionada con la existencia de un riesgo actual que sea necesario evitar.

En ese sentido, Herrera solicitó que la Justicia revise la necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de las restricciones vigentes. También cuestionó que la prohibición de contacto pueda prolongarse únicamente porque la investigación judicial continúa abierta.

Como parte de sus argumentos, el abogado hizo referencia a las declaraciones incorporadas a la causa de efectivos policiales, integrantes de la Brigada de Género, una oficial que acompañó a Arizaga en el Hospital Pirovano, una médica, una amiga y familiares de la joven. Según la postura expresada en el escrito, esos testimonios serían compatibles con la versión brindada por Arizaga.

La Justicia ya había rechazado un pedido anterior

El nuevo planteo se conoce después de que la Justicia rechazara previamente una solicitud para que Arizaga y Moyano pudieran retomar el contacto.

De acuerdo con lo informado por Agencia Noticias Argentinas, la joven había pedido que se dejaran sin efecto las restricciones luego de ampliar su declaración ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31.

La causa, mientras tanto, continúa en investigación y la Justicia deberá resolver ahora si mantiene o modifica las medidas preventivas vigentes.