Pampita compartió un posteo de la China Suárez, lo borró en segundos y desató todo tipo de teorías

La modelo Carolina “Pampita” Ardohain protagonizó un llamativo episodio en las redes sociales que no tardó en llamar la atención de sus seguidores. Por unos segundos, compartió en sus historias de Instagram una publicación de Eugenia “La China” Suárez y, apenas advirtió lo ocurrido, la eliminó.

El episodio quedó registrado en una captura de pantalla difundida por el panelista Pepe Ochoa. Según mostró, la publicación habría permanecido visible durante apenas unos segundos antes de desaparecer del perfil de Pampita.

“A Pampita se le escapó un repost de la China. La borró al toque”, escribió Ochoa al compartir la imagen.

El inesperado movimiento rápidamente despertó especulaciones entre los usuarios. Una de las teorías que comenzó a circular apuntó a que Pampita podría haber querido enviarle la publicación a otra persona de manera privada y, por error, terminó compartiéndola en sus historias.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, actualmente Pampita y la China Suárez no se siguen mutuamente en Instagram, un detalle que alimentó todavía más los comentarios alrededor del episodio.

“Si lo analizás… no fue un repost. La intención fue enviarle eso a otra persona y se le fue como repost. Más interesante es a quién se lo quiso mandar”, planteó un usuario en X. Sin embargo, hasta el momento Pampita no explicó qué ocurrió, por lo que las razones detrás de la publicación siguen siendo una incógnita.

Qué había dicho Pampita sobre su relación con la China Suárez

El vínculo entre Pampita y la China Suárez ya había quedado bajo la lupa meses atrás, luego de que trascendiera que la actriz había dejado de seguir a la modelo en las redes sociales.

Consultada entonces sobre la situación, Pampita aseguró que de su parte no existía ningún conflicto y dijo desconocer qué había motivado la decisión de la actriz.

“No tengo ni idea qué pasó. Todo súper bien entre nosotras. Por lo menos de mi parte siempre, siempre el respeto y la buena intención de tener un buen vínculo estuvo”, sostuvo.

Además, Pampita explicó que existe un vínculo familiar que para ella está por encima de cualquier diferencia: sus hijos son hermanos.

“Hay un lazo acá que siempre va a estar, que va a ser que nuestros hijos son hermanos. Y eso nos hizo ponernos en un lugar de respeto absoluto”, expresó.

Ahora, el fugaz repost volvió a poner la relación entre ambas en el centro de la escena, aunque sin una explicación de Pampita, no está claro si se trató simplemente de un error o qué intención tenía al interactuar con la publicación.