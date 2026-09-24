Cortes y baja presión de agua tras la rotura de un caño en Cipolletti: ARSA informó cuándo se normalizará el servicio

Cortes y baja presión de agua tras la rotura de un caño en Cipolletti

Debido a la rotura de un caño, algunos barrios de Cipolletti iniciaron la jornada del jueves 24 de septiembre sin servicio o con baja presión de agua. Aguas Rionegrinas (ARSA) informó que un equipo trabajo durante toda la noche para reestablecer el servicio, pero remarcó que debido a la magnitud la normalización podría demorar.

Cortes de agua en Cipolletti: cuándo se normalizará el servicio

Desde ARSA detallaron mediante un comunicado que, durante la madrugada de este jueves, fue necesario realizar ajustes en la cañería intervenida el miércoles, tareas programadas en ese horario para reducir al mínimo el impacto en el servicio.

«Para llevar a cabo estos trabajos, se detuvo momentáneamente el funcionamiento de la Planta Potabilizadora, que ya se encuentra operando con normalidad», explicaron.

Asimismo, informaron que el tiempo de reactivación del establecimiento y de presurización de la red provocará baja presión e interrupciones en los sectores más alejados durante la mañana. No obstante, se prevé que el suministro quede normalizado cerca del mediodía de este jueves 24.

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