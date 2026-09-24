MasterChef Celebrity: Damián Betular reveló cómo arrancaron los famosos y anticipó un difícil desafío

Falta menos de una semana para el estreno de la nueva edición de MasterChef Celebrity, que regresará a la pantalla de Telefe con Wanda Nara en la conducción, 24 participantes y novedades en el jurado.

En la previa del debut, Damián Betular habló con la Agencia Noticias Argentinas y adelantó algunos detalles de los primeros programas, que ya fueron grabados. Además, reveló cuál será uno de los desafíos que más expectativa le genera para esta temporada.

Telefe presentó oficialmente el ciclo durante un evento promocional que reunió a las 24 figuras convocadas para competir en las cocinas. También estuvieron los integrantes del jurado: Maru Botana, Damián Betular y Germán Martitegui.

Damián Betular reveló cómo arrancaron los famosos en MasterChef Celebrity

Tras las primeras grabaciones, Betular evitó señalar quiénes podrían perfilarse como los grandes candidatos de la competencia. Según explicó, el nivel todavía es inicial y los participantes recién comienzan a familiarizarse con la cocina del programa.

“Están todos que no aprenden la hornalla”, bromeó el pastelero al ser consultado sobre quiénes se destacaron durante los primeros episodios.

Entre los nombres que comenzaron a circular como posibles revelaciones aparecieron Paula Robles y Paula Trapani, aunque Betular puso en duda esas primeras apuestas.

“¿Sabés por qué te los nombran? Para chusmearlos un poco, me parece a mí”, respondió.

Y agregó: “El nivel es inicial. Se están conociendo… todavía falta”.

Más allá de las habilidades culinarias, Betular sí se mostró entusiasmado con la selección de figuras que realizó la producción y aseguró que quedó sorprendido por la composición del grupo.

“Yo nunca vi un elenco tan completo, te juro”, afirmó.

Incluso comparó esta temporada con la edición anterior: “La del año pasado fue extraordinaria; esta es igual o un poquito mejor. Estoy muy contento con todos los que han convocado y con que se hayan animado más”.

El desafío de MasterChef Celebrity que entusiasma a Betular

El jurado también adelantó que ya tiene elegido uno de sus momentos favoritos de la nueva temporada. Se trata de una prueba especialmente diseñada por los chefs para poner a prueba a los participantes.

“El que me gusta ver ya lo tengo y es el desafío de los jurados, que cada uno elige algo y este año es espectacular”, anticipó.

Así, mientras comienza la cuenta regresiva para el estreno, las primeras declaraciones de Betular dejan una pista sobre lo que se verá en el comienzo: un elenco que todavía tiene mucho por aprender frente a las hornallas, pero que promete dar juego dentro y fuera de la cocina.