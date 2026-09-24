Homero Pettinato pidió que encuentren al hombre acusado de amenazarlo y solicitó un botón antipánico

Homero Pettinato volvió a referirse a las amenazas que denunció haber recibido y expresó su preocupación por la situación. El influencer pidió que las autoridades den con el paradero del hombre señalado por el hostigamiento y confirmó que inició los trámites para contar con un botón antipánico.

El acusado, conocido en redes sociales como “Hernán Bloquero”, fue identificado y citado a indagatoria luego de presentarse el martes 22 de septiembre en el canal de streaming donde trabaja Pettinato. Según trascendió, deberá comparecer este viernes 25 en el marco de una causa por amenazas simples.

“Amenazar a alguien de muerte es un delito y es gravísimo”, sostuvo Pettinato al hablar de la situación. Además, aseguró que su preocupación no se limita a lo que pueda ocurrirle a él, sino que también alcanza a Sofía “La Reini” Gonnet, alrededor de quien se habría originado el presunto hostigamiento.

“Una persona no puede hostigar de esa manera, mandar stories todo el día y sentir que es parte de la vida del famoso”, manifestó.

Homero Pettinato confirmó que pidió un botón antipánico

Ante el temor generado por las amenazas, Pettinato reveló que solicitó una medida de protección. “Lo tengo, hicimos el pedido y lo tengo que ir a retirar”, explicó sobre el botón antipánico.

También cuestionó las declaraciones públicas del acusado y aseguró que recibió información sobre sus movimientos recientes. “Hay gente que lo vio en una pizzería ayer y me mandaron una foto”, relató.

Respecto de la relación del hombre con Gonnet, Pettinato afirmó que no existía un vínculo entre ellos y señaló que la influencer lo tenía bloqueado en las redes sociales. Según su relato, tampoco conocían inicialmente la magnitud de las publicaciones que el acusado habría realizado.

“Que diga que no es fan y que no es una obsesión lo que tiene es una incoherencia total”, sostuvo.

Pettinato aseguró además que el supuesto hostigamiento se habría extendido durante años y afirmó que alcanzaba también a personas del entorno de Gonnet.

El temor de Homero Pettinato tras las amenazas

El influencer reconoció que la situación modificó incluso la forma en la que atraviesa situaciones cotidianas. Como ejemplo, relató un episodio reciente en el que se encontraba reunido con amigos y quedó momentáneamente solo.

“Ayer estaba con amigos, en un momento me quedé solo, escuché dos ruidos y dije: ‘Me voy a la mierda ya, estoy re loco’”, contó.

Y explicó que recién con el paso de los días comenzó a dimensionar lo ocurrido: “Uno tarda en entender y en caer que la amenaza es real y es contra vos. Quiero que den con su paradero”.

Pettinato insistió en que su intención no pasa por recibir una disculpa, sino por que la Justicia intervenga y la situación pueda ser abordada antes de que escale.