El cineasta Harvey Weinstein fue condenado a 15 años de prisión por abuso sexual

El exproductor de Hollywood Harvey Weinstein fue condenado a 15 años de prisión por agredir sexualmente a la exasistente de producción Miriam Haley en 2006, en Nueva York. La resolución se conoció este miércoles y representa un nuevo capítulo judicial en uno de los casos que impulsaron el movimiento #MeToo a nivel internacional.

La sentencia fue dictada por un tribunal de Manhattan, encabezado por el juez Curtis Farber. La Fiscalía había solicitado una pena de 20 años de cárcel, mientras que la defensa pretendía que la condena fuera reducida a nueve años.

El caso contra Weinstein comenzó a tomar dimensión pública en 2017, cuando numerosas mujeres denunciaron al poderoso productor de cine por episodios de abuso y agresión sexual ocurridos durante décadas.

De qué fue declarado culpable Harvey Weinstein

Según la acusación, Weinstein obligó a Miriam Haley a practicarle sexo oral en 2006, durante un encuentro en Nueva York. Haley había trabajado como asistente de producción y posteriormente se convirtió en una de las principales denunciantes contra el exproductor.

Su caso fue uno de los que llevaron a Weinstein a juicio por primera vez en Nueva York. Sin embargo, la historia judicial tuvo un giro en 2024, cuando el máximo tribunal del estado anuló la condena original y ordenó realizar un nuevo proceso.

La decisión no determinó que Weinstein fuera inocente, sino que cuestionó la forma en que se había desarrollado aquel juicio, particularmente la admisión de testimonios sobre acusaciones que no formaban parte de los cargos específicos que debía evaluar el jurado.

Harvey Weinstein y un extenso recorrido judicial

Las denuncias contra el cofundador de Miramax fueron mucho más allá del caso de Haley. Decenas de mujeres acusaron públicamente a Weinstein de diferentes episodios de conducta sexual inapropiada, abuso o agresión, lo que desencadenó investigaciones y procesos judiciales en Estados Unidos.

Su situación legal también incluye causas fuera de Nueva York. Weinstein fue juzgado en California y continúa involucrado en otros litigios relacionados con acusaciones de violencia sexual.

La defensa todavía puede apelar la nueva sentencia dictada en Manhattan, por lo que el recorrido judicial del exproductor podría continuar.

El caso Weinstein se convirtió desde 2017 en uno de los símbolos del movimiento #MeToo, que llevó a miles de mujeres alrededor del mundo a hacer públicas denuncias de acoso y abuso sexual, especialmente en ámbitos atravesados por fuertes relaciones de poder.