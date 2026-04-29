Descubre hoy miércoles 29: horóscopo diario para cada signo zodiacal y lo que le espera en el día

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Ya es muy tarde para volver atrás, has cruzado el punto sin retorno. Deberás poner todo de ti para salir de este problema laboral. Amor: Jornada más que positiva propicia para reconciliaciones. Inicia el diálogo con tu pareja para solucionar diferencias. Riqueza: Tendrás un fin de semana libre de tensiones, más que propicio para recargar energías y enfrentar la rutina venidera. Bienestar: No temas reposar tus temores y ansiedades en los hombros de tu pareja. Acostúmbrate a compartir tus sentimientos, recuerda que ya no estás solo.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Tu terqueza a la hora de tomar consejos te hará cometer varios errores y descubrir lo advertido por tu propia cuenta. Amor: Terminará tu buena racha en lo que a conquistas casuales se refiere. Comienza a considerar iniciar una relación estable. Riqueza: Tus disfunciones a la hora del trabajo en equipo te traerán inconvenientes en la etapa que estás atravesando en tu trabajo. Bienestar: No puedes pasar tu vida dependiendo económicamente de otros. Llega el momento en el que una persona debe buscar su propio futuro.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Ciertos pensamientos negativos invadirán tu mente durante la jornada de hoy. No le des más cabida de la necesaria. Amor: La sensibilidad de tu pareja se encontrará a flor de piel en la jornada de hoy. Haz uso máximo de tu tolerancia. Riqueza: Recuerda que tu manera de encarar los desafíos y de ver las cosas no es única. No dejes que tu orgullo te tape la realidad. Bienestar: No te atrevas a renunciar a tus metas simplemente porque alcanzarlas se vuelve muy complicado o difícil. Deja las dudas de lado y pon todo de ti.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: La fibra que siempre te has asegurado de mantener oculta finalmente se abrirá paso y logrará surgir. No te apenes de lo que eres. Amor: Compartirás momentos de tensión durante la jornada de hoy junto a tu pareja. Cuídate de los accidentes de tránsito. Riqueza: Tarde o temprano todos pagamos nuestros pecados. Los que hoy te dan malos momentos eventualmente tendrán su castigo. Bienestar: No hay nada de malo con la imprevisibilidad de las cosas. Debes aprender que nunca estarás en completo control de tu existencia.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Te sentirás invadido por una sensación de completo nerviosismo. La rutina te está afectando seriamente. Busca desconectarte. Amor: Recientes discusiones han dejado profundas marcas en la pareja. Procura evitar continuar con las peleas. Paciencia. Riqueza: Grandes noticias te estarán esperando en tu ambiente laboral en la jornada de hoy. Disfruta de este momento. Bienestar: Aprovecha tus experiencias pasadas en el campo emocional y amoroso para cultivar tu relación actual de una mejor y más positiva manera.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Saldrá a relucir tu tendencia mandona y autoritaria en la jornada de hoy. Esto creará roces a nivel social y sentimental. Amor: Parte importante de la convivencia reside en la tolerancia con las diferencias de tu pareja. Ve paso a paso. Riqueza: No tendrás descanso posible en la jornada de hoy debido a exigencias irracionales por parte de tus superiores. Paciencia. Bienestar: La vida no nos impone situaciones que sean completamente insalvables. Absolutamente todo en ella tiene solución, excepto la muerte.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Las relaciones familiares están en calma. Los nubarrones se dispersaron, pero hoy un hecho insólito reavivará viejos conflictos. Amor: Una crisis bastante importante surgirá en el seno de la pareja. Ambos deberán esforzarse mucho para poder superarla. Riqueza: No seas tan obsecuente con tus superiores. Ellos reconocen tus intenciones y hagas lo que hagas no lograrás nada extra. Bienestar: Si quieres mantener tu cuerpo en forma, comienza por dejar de lado los dulces. Tampoco olvides hacer alguna rutina de ejercicios.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Jornada vertiginosa de principio a fin donde deberás poner todo de ti a cada momento para ajustarte a tus planes. Amor: Hoy tendrás la posibilidad de acabar con tus días de soledad, si es que logras juntar el coraje necesario. Atrévete. Riqueza: La concreción de ciertos proyectos a mediano plazo de manera exitosa te han llenado de confianza. Aprovecha esta racha. Bienestar: Los excesos son nocivos en cualquier aspecto de la vida. Aprende a buscar el equilibrio perfecto en cada determinación que tomes.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: El destino juega a tu favor el día de hoy, pero estás tan ocupado que te costará entender las señales. Presta atención. Amor: Esta relación te tiene viviendo en una burbuja. Nunca te sentiste en este estado, y eso no tiene nada de malo. Disfrútalo. Riqueza: Estar pendiente de los detalles hace que te distraigas de problemas mayores. Pon más atención porque vas directo al fracaso. Bienestar: Comienza a prestarle más atención a tu piel, a largo plazo tu cuerpo te lo agradecerá. Comienza por tomar mucha agua e hidratarla.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Para ti la primera impresión no es la más importante. Sin embargo, hoy conocerás a alguien que te hará cambiar de parecer. Amor: Sabes cómo hacer para que esa persona que te interesa caiga a tus pies. Pero no juegues con sus sentimientos, sé sincero. Riqueza: Deja de lado los intereses personales y piensa un poco más en los beneficios grupales. La unión hace la fuerza. Bienestar: No busques que todos te adulen por cómo eres y por lo que haces. Tienes el cariño de la gente que quieres y eso es importante.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Tus recientes molestias en las vías respiratorias se han agravado con los días. Piensa en visitar al médico. Amor: Las pocas horas de sueño y descanso están afectando tu carácter negativamente. Esto está empezando a notarse en tu relación. Riqueza: El día de hoy, te destacarás casi sin proponértelo en lo laboral, ya que tus ideas fascinarán a tus superiores. Bienestar: Haz de la tolerancia y el respeto tus estandartes de vida. Utilízalos para regir la forma en la cual te desenvuelves.