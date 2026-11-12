Horóscopo de hoy jueves 12 de noviembre: las predicciones signo por signo en el amor y la fortuna
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 12 de noviembre. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: En tu familia encontrarás el alimento afectivo y la ayuda que buscas y necesitas, concentra tus energías en la vida de hogar.
Amor: Disfruta al compartir momentos felices, tranquilos y en intimidad con tu pareja. Aumento considerable de tu autoestima.
Riqueza: Deseas poner más atención a tus finanzas porque de repente estás en un problema. No te dejes abatir por la mala suerte.
Bienestar: Busca en este día esos placeres sencillos que hacen de las cosas básicas principios vitales importantes para reciclar y tomar energía.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Tendrás algunas dificultades en tu vida sentimental. Te verás compensado por situaciones de trabajo gratificantes. No pierdas tu espíritu inquieto.
Amor: Imaginarás encuentros y desenlaces que incentivan tus deseos. Intentarás hacer realidad tus pensamientos. Ve de a poco.
Riqueza: Tu vida profesional dará un importante giro. Terminarás el mes con mucho trabajo y ganancias impensadas. No realices inversiones de alto riesgo.
Bienestar: Si no logras entender al sexo opuesto, sería muy buena idea que aceptes las diferencias de género. Hombres y mujeres pensamos y actuamos distinto.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Fin de las contradicciones en el ámbito afectivo. El deseo se sumará a la cooperación mutua. Buscarán nuevas formas de comunicación.
Amor: Aunque tu vida amorosa no siempre sea lo soñado, podrás disfrutar de una relación satisfactoria y estimulante.
Riqueza: Alta dosis de agresividad, que bien canalizada puede resultar positiva. Usa tus herramientas y pon límites a subordinados.
Bienestar: Se te presentará una situación de elección. La objetividad jugará a tu favor, no te dejes engañar por las apariencias. Mantente al margen de superficialidades.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Debes convencerte de una vez por todas que eso que deseas es muy fácil de conseguir. Disciplina, constancia y perseverancia son las claves.
Amor: Tu vida afectiva te lleva por senderos muy gratificantes, la chispa del amor te roza y muchas de tus ilusiones se renuevan.
Riqueza: Tus finanzas están sufriendo una falta de consistencia en asuntos de planificación. Pon atención a este problema.
Bienestar: Consulta periódicamente a un especialista para vigilar el buen estado de tu columna vertebral, especialmente la zona lumbar.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Arremeterás contra todo y todos. Tu familia hará reclamos que sabrás sortear con habitual carisma y buen humor.
Amor: Alguien que no tenías en cuenta terminará por seducirte. Acepta tus propios sentimientos y verás todo con mayor claridad.
Riqueza: Trata de llegar a un arreglo financiero con aquellas personas a las que les debes dinero, y trata de contener tu presupuesto.
Bienestar: Actúa desde la seguridad de que los cambios suponen progreso para tus intereses y que las consecuencias benefician tu vida y la de los que te rodean.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Alguien de tu familia estará en problemas y te pedirá ayuda. Cuídate de enfriamientos suscitados por cambios de temperatura.
Amor: Trata de arribar a conclusiones en el plano sentimental antes de que sea tarde. Nunca es tarde, pero a veces sí.
Riqueza: Las responsabilidades excesivas disminuyen tu energía, haz un balance y cambia los bloqueos que te limitan económicamente.
Bienestar: Controlando los estallidos de mal genio puede haber expansión y sobrevenir el reajuste. De lo contrario, se verá afectado todo tu entorno.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Tropezarás nuevamente con la misma piedra. Procura solucionar aquellos defectos que sabes te provocan problemas.
Amor: Te sentirás invadido en tu privacidad por tu nueva pareja. Es importante poner los límites de antemano para evitar conflictos.
Riqueza: No cuestiones las decisiones de tus superiores en ciertos tópicos que surgirán en el día de hoy. Confía en su experiencia.
Bienestar: La vida nos da pocas oportunidades para alcanzar la felicidad al encontrar la pareja ideal. No la desperdicies solo por no renunciar a tus caprichos.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Llegará aquel día por el que tanto tiempo esperaste y que ha estado en tus sueños continuamente. No temas arriesgarte.
Amor: No puedes permitir que el miedo nuble cada posibilidad que tienes de alcanzar la felicidad. Supera tus temores.
Riqueza: Presta atención a la forma en la que te diriges a tus pares laborales en la jornada de hoy. Estarás propenso a altercados.
Bienestar: La risa y el buen humor pueden ser una de las formas de curación más efectivas que existen. Es sorprendente el poder de la mente sobre el cuerpo.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Eres paciente y digno de confianza, no soportas ser apresurado, ya que tus decisiones deben adoptarse con calma y seguridad.
Amor: Primará la comodidad y la sensualidad. Tienes el tipo de pareja en donde el sexo es capaz de arreglarlo todo por difícil que sea.
Riqueza: No eres tacaño con el dinero, por lo que gustas llenar a tus familiares y amigos de regalos. Cuida tus gastos.
Bienestar: Otros pueden no subsistir ni trabajar de lo que les gusta. Sin embargo, tú podrás hacerlo, solo tienes que esforzarte al máximo para lograr tus metas.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Eres respetuoso de las creencias de los demás y tienes alto sentido de responsabilidad. Aunque no confías en los consejos de tus colegas.
Amor: Tienes una relación en la que la felicidad está dada por un miembro de la pareja y el otro solo se deja llevar por esta energía amorosa.
Riqueza: Tu esfuerzo puesto en servicio de tu actividad laboral será objeto de elogios por parte de tus pares, y realzará tu autoestima.
Bienestar: Si alguien muy rebelde y audaz te desafía, enfréntalo, aunque con sumo cuidado. La astucia y la estrategia son las claves de todo enfrentamiento.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Las viejas costumbres son difíciles de dejar atrás. Pero intenta dejar tu pasado turbio como un mal recuerdo y enfócate hacia el futuro.
Amor: Compartirás una jornada muy positiva en lo emocional, junto a tu pareja y un amigo de larga data que te visitará.
Riqueza: Llegarás a una situación límite en la que no tolerarás más y perderás la diplomacia con tus compañeros de trabajo.
Bienestar: No lograrás respeto si no aprendes a fijar límites. Deja notar que eres tú el que decide por ti, muéstrate confiado y avasallador.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Estarás pasando un mal momento personal debido a dolencias de salud de familiares cercanos. Busca contención en tu pareja o amigos.
Amor: Disfrutarás de una sesión extra de caricias debido a tu reciente afección de salud. Disfruta el tiempo en tu hogar.
Riqueza: Día pésimo para iniciar acciones legales. No importa cuánto te aseguren un resultado positivo, mejor dilátalo hasta más adelante.
Bienestar: No construyas castillos en el aire, porque soñar despierto no te permitirá subsistir. Busca el equilibrio entre los sueños y el trabajo.
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