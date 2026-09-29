Horóscopo chino de hoy, martes 29 de septiembre: las predicciones de Ludovica Squirru para cada signo

El Caballo marca la energía de este martes 29 de septiembre, según el mensaje diario de Ludovica Squirru. La jornada llega bajo la influencia de la Madera yang, con buenas afinidades para varios signos y una advertencia especial para la Rata. Qué le espera a cada animal del horóscopo chino.

Este martes 29 de septiembre llega con una energía marcada por la Madera yang y con el Caballo como signo protagonista del día. De acuerdo con las claves compartidas por Ludovica Squirru, será una jornada especialmente favorable para hacer servicio social y graduarse, mientras que conviene evitar decisiones vinculadas con casamientos, inauguraciones y construcciones.

El Ki del día es 6, mientras que el choque se produce con la Rata. En materia de concordias y afinidades, aparecen Búfalo, Tigre, Conejo, Serpiente, Caballo, Cabra, Gallo y Perro.

Horóscopo chino: las predicciones para este martes 29 de septiembre

Rata: La energía del Caballo puede generar cierta tensión y obligarte a cambiar planes sobre la marcha. Evitá discusiones innecesarias y decisiones tomadas por impulso. Hoy será mejor observar, esperar y cuidar especialmente las palabras.

Búfalo: Una jornada favorable para avanzar con asuntos que requieren paciencia y constancia. Tu manera práctica de resolver problemas puede ayudarte a ordenar algo que venía pendiente. Buen momento para colaborar con otras personas.

Tigre: La energía del día puede darte el empuje que necesitabas. Habrá movimiento, iniciativa y ganas de salir de la rutina. Aprovechá para encarar conversaciones o proyectos, pero sin querer resolver todo de una sola vez.

Conejo: Las afinidades del día te acompañan y pueden facilitar acuerdos. En lo personal, una charla tranquila podría aclarar una situación que generaba dudas. Confiá en tu intuición, pero evitá idealizar.

Dragón: El martes puede pedirte mayor flexibilidad. No todo avanzará al ritmo que esperabas y forzar situaciones podría resultar contraproducente. Concentrate en aquello que depende realmente de vos.

Serpiente: Buen día para analizar, planificar y tomar decisiones con inteligencia. La energía favorece tu capacidad para detectar oportunidades que otros pasan por alto. En vínculos, evitá guardar demasiado lo que sentís.

Caballo: Sos el protagonista energético de este martes. Puede sentirse como una jornada intensa, con mucho movimiento y necesidad de actuar. Canalizá ese impulso en objetivos concretos y evitá comprometerte con más cosas de las que podés sostener.

Cabra: La afinidad con el Caballo puede traer una jornada más fluida, especialmente en cuestiones personales. Es un buen momento para acercarte a alguien, pedir ayuda o retomar una conversación pendiente.

Mono: Conviene ir con cautela y no dispersar energía en demasiados frentes. Algo inesperado podría modificar tu agenda. Antes de reaccionar, evaluá qué merece realmente tu atención.

Gallo: El día puede favorecer contactos, encuentros y proyectos compartidos. Sin embargo, el consejo general invita a evitar inauguraciones o grandes comienzos. Aprovechá la jornada para preparar el terreno en lugar de acelerar los tiempos.

Perro: Una energía favorable para cooperar, acompañar y ocuparte de quienes te rodean. El consejo de realizar algún tipo de servicio social tiene especial sintonía con tu naturaleza. También puede aparecer una respuesta que estabas esperando.

Chancho: Será importante encontrar un equilibrio entre tus deseos y las demandas externas. No te cargues con responsabilidades ajenas. El martes puede ser mucho más llevadero si establecés límites y priorizás lo verdaderamente importante.

El consejo de Ludovica Squirru para este martes

La clave de la jornada pasa por poner la energía al servicio de los demás y favorecer acciones relacionadas con el aprendizaje o la finalización de una etapa. En cambio, el mensaje recomienda evitar casarse, inaugurar o construir durante este martes.

Para la Rata, que se encuentra en choque con el Caballo, la recomendación será especialmente clara: bajar la velocidad, evitar enfrentamientos y no tomar decisiones importantes desde la impulsividad.