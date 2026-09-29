Rating: MasterChef Celebrity debutó con un fuerte número y alcanzó un pico de 14,5 puntos

MasterChef Celebrity regresó a la pantalla de Telefe y se quedó con el prime time. El reality conducido por Wanda Nara alcanzó un pico de 14,5 puntos de rating durante su primera gala: cómo le fue frente a la competencia.

MasterChef Celebrity volvió este lunes a la televisión argentina con una nueva temporada y su estreno dejó un dato contundente para Telefe. El ciclo conducido por Wanda Nara se impuso en el prime time y llegó a registrar picos de 14,5 puntos de rating.

La nueva edición reunió a 24 famosos y presentó además una de sus principales novedades: Maru Botana se incorporó al jurado junto a Damián Betular y Germán Martitegui.

Cuánto midió MasterChef Celebrity en su debut

Según los datos de audiencia difundidos durante la noche, MasterChef Celebrity comenzó con 10,5 puntos y rápidamente superó los 13 puntos.

El momento de mayor audiencia llegó cerca de las 22:40, cuando el programa de Telefe tocó un pico de 14,5 puntos, de acuerdo con la información publicada por Agencia Noticias Argentinas.

A esa misma hora, Otro día perdido, el ciclo de Mario Pergolini por El Trece, se ubicaba alrededor de los 4,7 puntos, lo que marcó una importante diferencia entre ambas señales.

Más tarde, cerca de las 23, el reality gastronómico continuaba por encima de los 13 puntos, mientras que su principal competidor rondaba los 5.

Quiénes cocinaron en el estreno de MasterChef Celebrity

Aunque los 24 participantes fueron presentados durante la primera emisión, solo una parte de ellos tuvo que enfrentarse a las cocinas.

Los primeros en cocinar fueron Alejandro Lerner, Luck Ra, Edith Hermida, Elizabeth “La Negra” Vernaci, Pablo Migliore, Mike Amigorena, Campi, Morena Beltrán, China Ansa, Paula Trápani, Luciana Geuna y Nazareno Casero.

El desafío consistió en elaborar platos gourmet inspirados en una “galaxia”, bajo la mirada del renovado jurado.

Los primeros participantes que subieron al balcón

Después de probar las preparaciones, Betular, Martitegui y Botana eligieron a quienes habían conseguido superar el desafío.

Nazareno Casero, Luciana Geuna, Elizabeth Vernaci, China Ansa, Edith Hermida y Paula Trápani fueron los primeros participantes en subir al balcón.

Quienes no lograron convencer completamente al jurado recibieron delantales grises y deberán seguir compitiendo para definir su situación dentro del certamen.

MasterChef Celebrity comenzó con ventaja en el prime time

El debut representó un fuerte arranque para una de las principales apuestas de Telefe para esta temporada. Además del rendimiento en audiencia, la primera gala dejó los primeros cruces entre participantes y jurados y comenzó a mostrar la dinámica que tendrá Maru Botana junto a Martitegui y Betular.

Con un pico de 14,5 puntos, MasterChef Celebrity consiguió liderar su franja en su primera noche. El próximo desafío será comprobar cómo evoluciona el rating una vez superada la expectativa inicial por el estreno.