«Giro de timón»: el horóscopo de Mhoni Vidente y los signos que reciben una inyección de suerte este lunes 28
Una potente alineación entre el Sol, Urano y Plutón sacude el tablero astral en el arranque de la semana. Las predicciones de la reconocida astróloga marcan un punto de quiebre absoluto para todo el zodiaco: se rompen bloqueos históricos, se limpian entornos tóxicos y se abren caminos directos hacia el éxito material y afectivo.
El cielo de este lunes 28 de septiembre de 2026 no da lugar a la pasividad. La energía exige tomar la iniciativa de inmediato para capitalizar las sorpresas y los golpes de timón que el destino preparó para los próximos siete días.
El horóscopo signo por signo: claves para arrancar la semana con todo
- Aries: Cambios altamente positivos impulsados directamente por tu entorno cercano (pareja, colegas o familiares). Es el momento perfecto para confiar en las alianzas estratégicas.
- Tauro: Foco absoluto en el trabajo y la materia. Se cristalizan éxitos rotundos por los que venías peleando desde hace meses. La orden: ponete en movimiento y tomá la iniciativa.
- Géminis: Primera mitad de semana excepcional. Un trígono estelar súper favorable impulsa tus proyectos personales y te dota de apoyos clave para hacerlos realidad.
- Cáncer: Jornadas de extrema fortuna en el plano sentimental y familiar. Acontecimientos inesperados te empujan hacia una realidad mucho más feliz, barriendo del mapa a personas y circunstancias tóxicas.
- Leo: Combustión total. El influjo de Júpiter se suma al bloque estelar para forzar giros de destino sumamente afortunados. Poné tu energía al servicio del cambio.
- Virgo: Activación de recursos al 100%. Se encienden oportunidades de oro en el ámbito laboral y financiero para poner en marcha de una buena vez tus proyectos más ambiciosos.
- Libra: Sorpresas y giros favorables por donde menos lo esperás. Tu temporada brilla con un abanico de posibilidades inagotables tanto en lo personal como en lo profesional.
- Escorpio: Transformación radical y profunda en las finanzas y el amor. El cosmos limpia el terreno, barriendo los obstáculos y a quienes te frenaban el paso.
- Sagitario: Se destraban bloqueos complejos en el trabajo y la vida social gracias a ayudas de carácter providencial que llegan de la nada.
- Capricornio: Oportunidades inesperadas que resuelven de un plumazo los problemas económicos que te preocupaban. El viento sopla a favor en los negocios.
- Acuario: Semana excelente si sabés leer las señales. Los caminos materiales y personales se abren de par en par: es el momento ideal para jugarte y tomar la delantera.
- Piscis: Éxitos, sorpresas y reconocimientos que no tenías agendados. El destino te recompensa tanto en el plano económico como en el íntimo y familiar.
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