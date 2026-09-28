«Giro de timón»: el horóscopo de Mhoni Vidente y los signos que reciben una inyección de suerte este lunes 28

Una potente alineación entre el Sol, Urano y Plutón sacude el tablero astral en el arranque de la semana. Las predicciones de la reconocida astróloga marcan un punto de quiebre absoluto para todo el zodiaco: se rompen bloqueos históricos, se limpian entornos tóxicos y se abren caminos directos hacia el éxito material y afectivo.

El cielo de este lunes 28 de septiembre de 2026 no da lugar a la pasividad. La energía exige tomar la iniciativa de inmediato para capitalizar las sorpresas y los golpes de timón que el destino preparó para los próximos siete días.

El horóscopo signo por signo: claves para arrancar la semana con todo