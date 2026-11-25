La estrategia británica para reactivar el puente marítimo entre el sur de Chile y las Islas Malvinas suma un actor clave con vínculos comerciales en territorio argentino. Se trata de Sea Shipping Line (SSL), la empresa encargada de coordinar la compra de mercadería y la logística que el buque Danstar —de la naviera Easter Island— trasladará el próximo 17 de diciembre desde Punta Arenas hacia Puerto Argentino, en plena escalada diplomática y judicial por la explotación petrolera en el Atlántico Sur.

Eje de la operación Dato clave Zarpe y carga El buque Danstar partirá el 17 de diciembre desde Punta Arenas con alimentos, gas licuado y materiales sin pedir autorización a Buenos Aires. Nexos en Argentina SSL incluye a Salta en sus «proyectos binacionales» y su red global opera en Buenos Aires, Rosario y Zárate mediante Operinter Argentina SA. Riesgo legal La denuncia penal argentina por el proyecto Sea Lion alcanza a «proveedores de logística y transporte» que operen en el área en disputa.

La presencia de la firma en el archipiélago se formalizó este fin de semana con el arribo de sus directivos Javier Figueroa Cabero y Jaime Álvarez Gerding.

El lunes presentaron sus servicios ante comerciantes y empresarios en el salón del cine Harbour Lights, este jueves repetirán la exposición en la sede de la Cámara de Comercio local y permanecerán en las islas hasta el 28 de noviembre, el mismo día en que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) definirá si ordena frenar el yacimiento Sea Lion.

Los nexos de Sea Shipping Line en Argentina y su operatoria desde Chile

De acuerdo con su información institucional, SSL brinda soluciones de suministro y logística para el sector de la construcción en Chile y la región, con foco en proyectos de gran escala de viviendas sociales. En su sitio web oficial lista como zonas de cobertura a la región chilena de Magallanes y también a la provincia argentina de Salta, dentro de los denominados «proyectos binacionales».

A su vez, la red global de la que SSL Chile es representante local (Sea Shipping Lines, con sede en Estados Unidos) tiene como agente en el país a Operinter Argentina SA, con cobertura en Buenos Aires, Rosario y Zárate. Registros aduaneros estadounidenses vinculan a esa misma estructura con firmas exportadoras bonaerenses en operaciones de soja y aceites vegetales realizadas entre 2021 y 2024.

Según detalló un empresario que conoce la operación comercial entre Chile y Malvinas a Infobae, la compañía actúa como nexo independiente de la naviera: «Es un actor más que apareció para prestar un servicio; no hay vínculo societario. Es un intermediario que se encarga de contactar a los proveedores y cotiza un traslado con la naviera».

En paralelo, el booklet comercial que SSL distribuyó en Puerto Argentino revela que opera como usuario registrado de la Zona Franca de Punta Arenas, lo que le permite exportar mercadería de cualquier proveedor con exención de IVA. Su red incluye importación directa desde China, Estados Unidos, Panamá y Brasil, además de mayoristas en Santiago, bajo una consigna explícita en la última página del documento: «Hagamos de Magallanes el punto de abastecimiento de las Islas».

¿Por qué la ruta preocupa por el proyecto petrolero Sea Lion?

El avance de este corredor marítimo despierta alarma en distintos sectores de la política argentina ante la posibilidad de que termine abasteciendo a Sea Lion, el desarrollo hidrocarburífero offshore liderado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. Aunque SSL no declaró públicamente haber prestado servicios a las firmas a cargo de la explotación petrolera, el encuadre legal del litigio abarca a toda la cadena logística.

Un análisis del estudio jurídico internacional King & Spalding sobre la causa ante el TIDM advirtió que la denuncia penal impulsada por el Gobierno argentino persigue a quienes «participaron, autorizaron, contrataron, certificaron o facilitaron actividades vinculadas a Sea Lion» e «incluye expresamente a proveedores de logística y transporte».

La Argentina ya aplicó ese criterio en el transporte aéreo cuando las autoridades de aviación civil iniciaron una causa penal contra Thales UK Limited por dos vuelos no autorizados entre Punta Arenas y las islas. En el frente corporativo, la presión judicial ya llevó a Rockhopper a reconocer ante la Bolsa de Londres el desistimiento de dos contratistas (uno inglés y otro israelí), mientras el astillero Seatrium de Singapur evalúa cancelar la modernización del buque Aoka Mizu, clave para extraer y almacenar crudo.

Un plan británico gestado en 2024 y la postura de Cancillería

El restablecimiento de la conexión marítima con Punta Arenas, discontinuada en 2011 en un contexto de altos costos operativos y restricciones argentinas sobre buques con destino al archipiélago, responde a una agenda planificada por el Reino Unido y las autoridades isleñas:

Noviembre de 2024: Londres organizó una delegación comercial en Puerto Argentino para captar proveedores chilenos.



Londres organizó una delegación comercial en para captar proveedores chilenos. Septiembre de 2025: Una comitiva isleña viajó a Punta Arenas y Santiago para relevar el mercado y elaborar un informe interno.



Una comitiva isleña viajó a y para relevar el mercado y elaborar un informe interno. Julio de 2026: Directivos de Easter Island visitaron las islas y las actas oficiales de la Falkland Islands Development Corporation (FIDC) registraron el interés formal de SSL. La medida responde al Plan Corporativo 2024-2029 del organismo, que ubica al «transporte marítimo costero / servicio de ferry» y los «costos de flete marítimo para importaciones» entre los diez principales obstáculos al crecimiento económico local.

Actualmente, el buque Danstar continúa en mantenimiento en los astilleros de Asmar Magallanes a la espera de su zarpe inaugural con alimentos, gas licuado, materiales de construcción y repuestos. El gerente general de Easter Island, Pablo Pacheco, confirmó este fin de semana que no pedirá autorización previa a Buenos Aires: notificará su tránsito por aguas argentinas invocando el derecho de paso inocente y tramitará los permisos ante las autoridades marítimas chilenas y ante las ilegítimas autoridades portuarias británicas de Puerto Argentino.

Ante esa definición, desde la Cancillería argentina indicaron que «hay una excelente relación bilateral entre Argentina y Chile y ambos países tienen normativas que prevén este tipo de situaciones».