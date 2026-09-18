Sol en Libra 2026: cómo cambia el amor para cada signo desde el 22 de septiembre

El ingreso del Sol en Libra coincide este año con el equinoccio de primavera en Argentina y abre, para la astrología, una etapa especialmente vinculada con el amor, los acuerdos y las relaciones. Qué puede esperar cada signo en pareja y para quienes están solteros.

La próxima semana llega uno de los movimientos más esperados del calendario astrológico de septiembre: el Sol ingresa en Libra, signo regido por Venus y tradicionalmente asociado con el amor, los vínculos, la armonía y la búsqueda de equilibrio.

El cambio se produce junto con el equinoccio de septiembre, que en Argentina será el martes 22 a las 21.05 y marca astronómicamente el comienzo de la primavera en el hemisferio sur.

Desde la mirada astrológica, comienza entonces una temporada en la que las relaciones pasan al primer plano. Parejas que necesitan conversar, vínculos que buscan definiciones y nuevas atracciones podrían cobrar mayor protagonismo.

Como siempre, estas interpretaciones pertenecen al terreno de la astrología y no constituyen predicciones científicas.

Aries: una definición sentimental

El Sol en Libra ilumina directamente el área de las relaciones para Aries. Una pareja podría necesitar una conversación pendiente o una definición.

Para quienes están solteros, la temporada puede favorecer encuentros con personas muy diferentes a las habituales. El desafío será no querer decidirlo todo inmediatamente.

Tauro: demostrar el amor de otra manera

Tauro podría descubrir que durante estas semanas los pequeños gestos pesan más que las grandes declaraciones.

Quienes están en pareja necesitarán recuperar momentos cotidianos juntos. Los solteros podrían sentirse atraídos por alguien que aparezca en ambientes relacionados con el trabajo, las actividades diarias o el bienestar.

Géminis: vuelve el entusiasmo

El período de Libra puede resultar especialmente movilizador para Géminis en cuestiones sentimentales.

Coqueteo, diversión y deseo de conocer gente nueva vuelven a cobrar fuerza. En las parejas establecidas puede ser un buen momento para romper la rutina y recuperar planes que habían quedado postergados.

Cáncer: el amor necesita seguridad

Para Cáncer, el movimiento apunta hacia lo íntimo. Más que buscar grandes aventuras, este signo podría necesitar sentirse contenido y seguro dentro de sus relaciones.

Las conversaciones sobre convivencia, familia o proyectos compartidos podrían aparecer con mayor frecuencia.

Leo: una conversación puede cambiarlo todo

El amor pasa por la comunicación. Algo que Leo viene evitando decir podría finalmente salir a la luz.

Para quienes están solteros, mensajes, redes sociales o una presentación inesperada podrían abrir una posibilidad. En pareja, será importante escuchar tanto como hablar.

Virgo: aprender a pedir lo que merece

Después de una temporada con mucho protagonismo personal, Virgo comienza a preguntarse qué recibe de sus relaciones y cuánto está dispuesto a entregar.

Puede ser una etapa para establecer límites y revisar vínculos desequilibrados. Si está soltero, podría sentirse menos dispuesto a aceptar historias ambiguas.

Libra: comienza una nueva etapa

Con el Sol entrando en su signo, Libra se convierte en uno de los grandes protagonistas de las próximas semanas.

Hay magnetismo, ganas de renovarse y mayor claridad acerca de lo que quiere sentimentalmente. Una relación puede iniciar una nueva etapa y, para los solteros, aumenta la predisposición a conocer a alguien.

Escorpio: un amor del pasado podría volver a la mente

La temporada de Libra invita a Escorpio a mirar hacia adentro.

Recuerdos, historias inconclusas o sentimientos que parecían superados pueden reaparecer, aunque eso no necesariamente significa una reconciliación.

La clave estará en diferenciar nostalgia de verdadero deseo de volver.

Sagitario: una amistad puede sorprender

La vida social gana protagonismo y con ella aumenta la posibilidad de encuentros.

Para Sagitario, una amistad podría comenzar a mostrar otra cara o alguien podría aparecer a través de un grupo, evento o salida.

Quienes están en pareja necesitarán recuperar actividades fuera de la rutina de a dos.

Capricornio: amor y proyectos de futuro

Capricornio podría encontrarse pensando menos en romances pasajeros y más en qué lugar ocupa una persona dentro de sus planes a largo plazo.

Las relaciones sólidas pueden avanzar hacia decisiones importantes. Los vínculos sin demasiada claridad, en cambio, podrían empezar a generar incomodidad.

Acuario: alguien diferente podría llamar su atención

El Sol en Libra favorece el deseo de explorar y salir de lo conocido.

Para Acuario, el amor podría aparecer en un viaje, un curso, una actividad nueva o incluso a través de alguien de otra ciudad.

En pareja, será una buena etapa para planear una escapada o recuperar proyectos compartidos.

Piscis: llegan emociones más profundas

Piscis podría vivir esta temporada con mayor intensidad de la esperada.

El tránsito pone el foco en la intimidad, la confianza y aquello que no siempre se dice dentro de una relación. Una conversación profunda puede acercar mucho a una pareja.

Para quienes están solteros, habrá menos interés por los vínculos superficiales y mayor búsqueda de conexión emocional.

Sol en Libra: una temporada para revisar los vínculos

Libra busca equilibrio, pero eso no significa evitar los conflictos. Astrológicamente, su temporada invita a observar si existe reciprocidad en las relaciones y qué acuerdos necesitan modificarse.

Con la llegada simultánea de la primavera en Argentina, el simbolismo de renovación se potencia: para algunos signos significará abrirse a una nueva historia; para otros, volver a elegir una relación existente o finalmente cerrar aquello que ya no funciona.