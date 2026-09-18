El Sol entra en Libra: los 4 signos que podrían vivir un giro importante desde el 22 de septiembre

La temporada de Libra comienza junto con el equinoccio de primavera y abre un nuevo ciclo astrológico. Vínculos, decisiones pendientes y búsqueda de equilibrio estarán en primer plano: cuatro signos podrían sentirlo con mayor intensidad.

La última semana de septiembre llega con uno de los movimientos astrológicos más importantes del mes. El Sol deja atrás Virgo para ingresar en Libra, dando comienzo a una etapa asociada con los vínculos, los acuerdos, la búsqueda de equilibrio y las decisiones compartidas.

El cambio coincide además con el equinoccio de septiembre, que en Argentina ocurrirá el martes 22 a las 21:05 y marcará oficialmente el comienzo de la primavera. Astronómicamente, el fenómeno se produce cuando el Sol cruza el ecuador celeste.

Desde la mirada astrológica, la entrada del Sol en Libra propone cambiar el foco del “yo” hacia el “nosotros”. Después de una temporada de Virgo marcada simbólicamente por el orden, las rutinas y los detalles, llega un período que pone mayor atención sobre las relaciones y la forma en que negociamos nuestros deseos con los de los demás.

Aunque todos los signos podrían percibir este cambio de clima, Aries, Cáncer, Libra y Capricornio serían los más movilizados por el tránsito.

Libra: comienza una etapa para volver a ponerse en primer lugar

Para Libra, la llegada del Sol a su signo funciona astrológicamente como un reinicio anual. Puede aparecer una mayor necesidad de definir qué quiere para los próximos meses y dejar atrás situaciones que perdió interés en sostener.

La energía estará puesta en la identidad, los proyectos personales y las decisiones que venían postergándose. También puede ser un buen momento para renovar la imagen, iniciar algo propio o establecer nuevos límites dentro de una relación.

Aries: una definición podría llegar en el amor o los vínculos

Aries se encuentra frente a Libra en el zodíaco y por eso esta temporada pone especialmente bajo la lupa sus relaciones.

Parejas, sociedades y vínculos importantes podrían requerir conversaciones que ya no conviene postergar. Una relación puede avanzar hacia una nueva etapa o necesitar reglas más claras.

El desafío será encontrar un punto medio entre defender los propios deseos y escuchar verdaderamente al otro.

Cáncer: cambios y decisiones puertas adentro

Para Cáncer, el movimiento puede sentirse especialmente en cuestiones relacionadas con el hogar, la familia y la vida privada.

Durante las próximas semanas podría surgir la necesidad de reorganizar la casa, resolver una situación familiar o tomar una decisión vinculada con una mudanza o convivencia.

También será una etapa propicia para preguntarse qué situaciones aportan verdadera seguridad emocional y cuáles se mantienen solamente por costumbre.

Capricornio: el trabajo podría entrar en una nueva etapa

Para Capricornio, la temporada de Libra ilumina simbólicamente el área relacionada con la profesión, las metas y el reconocimiento.

Una propuesta, una conversación laboral o una decisión profesional pendiente podría comenzar a tomar forma. No necesariamente implicará un cambio inmediato, pero sí puede marcar el comienzo de una etapa distinta.

La recomendación astrológica será evitar querer controlar todos los tiempos: algunas oportunidades necesitarán negociación y paciencia.

Qué significa el Sol en Libra para los demás signos

Géminis y Acuario podrían atravesar semanas especialmente estimulantes para la creatividad, los viajes, el amor y los nuevos proyectos. Leo y Sagitario tendrán mayor movimiento social y posibilidades de generar contactos útiles.

Para Tauro y Escorpio, en cambio, el período invita a revisar rutinas, ordenar prioridades y prestar mayor atención al descanso. Virgo, después de haber sido protagonista durante el último mes, comenzará una etapa más enfocada en recursos, dinero y valoración personal.

El Sol permanecerá aproximadamente un mes en Libra. Más allá de las predicciones para cada signo, la temática central será encontrar un nuevo equilibrio entre lo que queremos individualmente y aquello que construimos con los demás.