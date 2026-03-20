Horóscopo chino de Ludovica hoy, jueves 20 de marzo: la Serpiente y el Agua Yin impulsan decisiones clave y cambios en el hogar
El horóscopo chino de Ludovica para este 20 de marzo marca una jornada regida por la Serpiente y el Agua Yin. Qué hacer, qué evitar y cuáles son los signos con mejor energía hoy.
Este jueves 20 de marzo se presenta con una energía profunda y estratégica dentro del horóscopo chino. La jornada está regida por la Serpiente bajo el elemento Agua Yin, una combinación que invita a la reflexión, la intuición y los movimientos bien pensados.
Con un Ki diario 9, se activa una vibración ideal para cerrar ciclos, ordenar ideas y avanzar con mayor claridad en decisiones importantes. Según la mirada de Ludovica Squirru, es un día para actuar con inteligencia emocional y visión a largo plazo.
Energía del día: Agua Yin
El Agua Yin potencia la sensibilidad, la introspección y la conexión con lo emocional. Es una energía sutil pero poderosa, que favorece las decisiones conscientes por sobre la impulsividad.
Signo del día: Serpiente
La Serpiente aporta estrategia, magnetismo y precisión. Es un día ideal para avanzar en temas laborales, acuerdos y proyectos que requieren discreción y análisis.
Choque energético: Chancho
Las personas nacidas bajo el signo del Chancho pueden sentirse más sensibles o irritables. Se recomienda evitar discusiones, tensiones innecesarias o decisiones tomadas en caliente.
Concordancias y afinidades
Los signos con mejor energía para este jueves son:
- Búfalo
- Dragón
- Caballo
- Cabra
- Gallo
Estas energías favorecen los vínculos, los acuerdos y las oportunidades.
Qué hacer hoy
La jornada es propicia para:
- Firmar contratos
- Impulsar negocios
- Cambiar la disposición de la cama (clave en Feng Shui)
- Decorar y armonizar el hogar
- Iniciar proyectos
- Inaugurar nuevas etapas
- Sentar bases a futuro
Qué evitar
Para no bloquear la energía disponible, se recomienda evitar:
- Cavar o hacer movimientos en la tierra
- Iniciar trámites legales complejos
- Viajar sin organización
- Casarse
- Mudarse
Clima energético general
El día se presenta como una oportunidad para ordenar, proyectar y avanzar con estrategia. No es momento de correr, sino de elegir bien cada paso.
La clave estará en confiar en la intuición, aprovechar la claridad mental y tomar decisiones que tengan impacto a largo plazo. La energía de la Serpiente, combinada con el Agua Yin, invita a transformar desde lo profundo.
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