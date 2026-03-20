Horóscopo chino de Ludovica hoy, jueves 20 de marzo: la Serpiente y el Agua Yin impulsan decisiones clave y cambios en el hogar

Este jueves 20 de marzo se presenta con una energía profunda y estratégica dentro del horóscopo chino. La jornada está regida por la Serpiente bajo el elemento Agua Yin, una combinación que invita a la reflexión, la intuición y los movimientos bien pensados.

Con un Ki diario 9, se activa una vibración ideal para cerrar ciclos, ordenar ideas y avanzar con mayor claridad en decisiones importantes. Según la mirada de Ludovica Squirru, es un día para actuar con inteligencia emocional y visión a largo plazo.

Energía del día: Agua Yin

El Agua Yin potencia la sensibilidad, la introspección y la conexión con lo emocional. Es una energía sutil pero poderosa, que favorece las decisiones conscientes por sobre la impulsividad.

Signo del día: Serpiente

La Serpiente aporta estrategia, magnetismo y precisión. Es un día ideal para avanzar en temas laborales, acuerdos y proyectos que requieren discreción y análisis.

Choque energético: Chancho

Las personas nacidas bajo el signo del Chancho pueden sentirse más sensibles o irritables. Se recomienda evitar discusiones, tensiones innecesarias o decisiones tomadas en caliente.

Concordancias y afinidades

Los signos con mejor energía para este jueves son:

Búfalo

Dragón

Caballo

Cabra

Gallo

Estas energías favorecen los vínculos, los acuerdos y las oportunidades.

Qué hacer hoy

La jornada es propicia para:

Firmar contratos

Impulsar negocios

Cambiar la disposición de la cama (clave en Feng Shui)

Decorar y armonizar el hogar

Iniciar proyectos

Inaugurar nuevas etapas

Sentar bases a futuro

Qué evitar

Para no bloquear la energía disponible, se recomienda evitar:

Cavar o hacer movimientos en la tierra

Iniciar trámites legales complejos

Viajar sin organización

Casarse

Mudarse

Clima energético general

El día se presenta como una oportunidad para ordenar, proyectar y avanzar con estrategia. No es momento de correr, sino de elegir bien cada paso.

La clave estará en confiar en la intuición, aprovechar la claridad mental y tomar decisiones que tengan impacto a largo plazo. La energía de la Serpiente, combinada con el Agua Yin, invita a transformar desde lo profundo.