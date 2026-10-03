El Muro Infernal vuelve este sábado a Telefe: quiénes son los famosos invitados de Marley

El Muro Infernal tendrá una nueva emisión este sábado 3 de octubre por Telefe, con Marley al frente. Cuatro famosos aceptarán el desafío y deberán poner a prueba su destreza para intentar atravesar el muro y evitar terminar en el agua.

El Muro Infernal vuelve a ocupar la tarde de Telefe este sábado con una nueva entrega cargada de humor, competencia y famosos.

Con Marley como conductor, el clásico ciclo de entretenimientos tendrá cuatro invitados que deberán enfrentarse a las particulares pruebas físicas que caracterizan al formato.

Según informó Agencia Noticias Argentinas, el programa podrá verse este sábado 3 de octubre, desde las 17, por Telefe.

Quiénes son los invitados de El Muro Infernal de este sábado

Para esta nueva emisión, la producción convocó a figuras provenientes del humor, las redes sociales, el deporte y la actuación.

Los invitados serán:

Kevsho , creador de contenidos e influencer.

, creador de contenidos e influencer. Nazareno Mottola , humorista y actor.

, humorista y actor. Osvaldo Príncipi , periodista y relator deportivo.

, periodista y relator deportivo. Carla Bonfante, actriz.

Todos deberán animarse a las pruebas del programa y demostrar coordinación y velocidad para evitar uno de los desenlaces más habituales de El Muro Infernal: terminar en la pileta.

Cómo es El Muro Infernal, el clásico que conduce Marley

La dinámica conserva la esencia que convirtió al formato en un éxito internacional. Dos equipos de tres participantes compiten en diferentes desafíos que combinan destreza física, rapidez y coordinación.

La prueba más conocida consiste en enfrentar un enorme muro que avanza hacia los participantes y que contiene siluetas con diferentes formas.

En apenas unos segundos, los concursantes deben descubrir cómo colocar el cuerpo para atravesar el hueco. Si no consiguen adoptar la posición correcta antes de que llegue el muro, terminan directamente en el agua.

Las caídas, las posiciones imposibles y los bloopers forman parte del atractivo del programa, que combina competencia y humor con el estilo de Marley.

A qué hora ver El Muro Infernal este sábado

La nueva emisión de El Muro Infernal será este sábado 3 de octubre a las 17 por Telefe.

Con Kevsho, Nazareno Mottola, Osvaldo Príncipi y Carla Bonfante como invitados, el ciclo buscará nuevamente conquistar la tarde del fin de semana con una propuesta de entretenimiento familiar.