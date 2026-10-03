Franco Colapinto pasó a Q2 pero largará en la 21° posición en Malasia por las penalizaciones

Franco Colapinto cerró un buen sábado en el Gran Premio de Bahréin que se disputa en Malasia. En el primer turno, el argentino fue 9° en la tercera práctica libre y superó a Gasly (13°). Luego, en la clasificación logró avanzar a Q2 y terminó en la 15° posición, pero largará desde el 21° lugar por la penalización de 15 puestos que debe cumplir este domingo.

La gran sorpresa del día fue Max Verstappen. El tetracampeón del mundo y piloto de Red Bull logró en Sepang su primera pole position de la temporada con un tiempo de 1:35.130 para salir desde el primer lugar en la carrera del domingo. Fue seguido por Lewis Hamilton (Ferrari) y Kimi Antonelli (Mercedes).

En la Qualy, Franco tuvo un correcto desempeño. Pasó a la Q2 sin problemas con un intento de 1:37.179 que lo colocó en la 10° posición, muy cerca de su compañero Pierre Gasly (9°).

¡FRANCO A Q2! Cuando parecía que se quedaba afuera en la Q1, Colapinto hizo un vueltón y se metió en la próxima tanda clasificatoria luego de quedar 10°: ¡a cinco milésimas del tiempo de Gasly!



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Luego, su tarea en la segunda etapa de clasificación se basó en ayudar al francés. En los últimos minutos, el pilarense salió de boxes y le hizo remolque a Gasly, que logró avanzar a Q3. Por esta decisión de Alpine, Franco no pudo marcar una vuelta rápida, y se despidió de la clasificación como 15°.

Como tiene una penalización de 15 puestos (5 por el choque en Bakú y 10 por el cambio de motor) saldrá desde la última fila de la parrilla, más precisamente en la 21° posición. No largará último porque Arvid Lindblad (Racing Bulls) también fue castigado en este GP con una penalización de 30 puestos por cambios de elemento en el motor.

Tras cerrar su segundo día en Malasia, el argentino contó cual era su objetivo en la Qualy: «Creo que lo que esperábamos era guardar un par de gomas para la carrera de mañana. Tengo blandas, duras y medias, tengo de todo».

Y marcó las diferencias con respecto a las sesiones de este sábado: «Hoy en la práctica estuvimos bastante fuertes, en la qualy el auto se sintió un poco peor«.

El argentino completó un buen sábado y mañana buscará los puntos desde el fondo.

También remarco su deseo para la carrera: «Ojalá que mañana tengamos buen ritmo como demostramos en las prácticas libres e ir para adelante». Y resaltó que es un circuito que permite los adelantamientos: «Creo que se puede remontar. Creo que es una pista en la que, en general, hay muchas frenadas y con las rectas largas también ayuda a generar un poco de sobrepaso«.

De esta forma, Colapinto ya se enfoca en la carrera del domingo, que se realizará a 53 vueltas en Sepang y comenzará a las 4:00 (hora Argentina). Allí, buscará tener un día soñado para tratarse de meterse en el top 10 y volver a sumar luego de una olvidable fecha en Bakú.

Buenas sensaciones en la última práctica

En el inicio del sábado, Colapinto completó una buena tercera práctica libre. Fue el único ensayo en el que realizó vueltas en Sepang con poca carga de combustible y buscando los límites del circuito.

En total, completó 20 giros con un récord de 1:37.920, que lo posicionó en el 9° lugar. Detrás quedó Pierre Gasly, que finalizó 13° a más de tres décimas del argentino.