Amalia Granata reveló detalles de su historia con Robbie Williams y sorprendió con una confesión

El regreso de Robbie Williams a la Argentina volvió a poner en escena su recordada historia con Amalia Granata. Después de ser vista en el mismo hotel donde se hospeda el cantante, la actual diputada santafesina contó detalles desconocidos de sus encuentros y reveló que volvieron a verse años después en Estados Unidos.

El regreso de Robbie Williams a Buenos Aires reavivó una de las historias más recordadas del espectáculo argentino: su encuentro con Amalia Granata, ocurrido hace más de dos décadas.

Todo volvió a cobrar fuerza después de que la actual diputada santafesina fuera vista ingresando al Hotel Faena, donde se hospeda el cantante británico. A esto se sumó un sugestivo chiste que Williams realizó durante su show y que inmediatamente generó especulaciones.

Granata decidió hablar y no solo aclaró qué hacía en el hotel, sino que además recordó detalles de su historia con el artista y reveló que hubo un segundo encuentro entre ellos en Estados Unidos.

Amalia Granata explicó por qué estuvo en el hotel de Robbie Williams

Según informó Agencia Noticias Argentinas, Granata aclaró que su presencia en el Faena no tuvo relación con el cantante. Había asistido al cumpleaños de su amiga, la abogada Mariana Gallego.

La coincidencia tomó mayor dimensión porque, horas más tarde, Robbie hizo una broma durante su presentación en Buenos Aires sobre una persona con la que había mantenido un encuentro íntimo en una visita anterior al país.

Sin embargo, el propio músico rápidamente jugó con las expectativas del público y aclaró que no se refería a quien todos imaginaban.

Consultada por la situación, Granata se tomó la repercusión con humor y aseguró que no se cruzó con Williams en el hotel ni vio a integrantes de su entorno.

El segundo encuentro de Amalia Granata y Robbie Williams

Durante una entrevista con Moria Casán, Granata recordó que la historia con Robbie Williams no terminó en aquella famosa noche en Argentina.

Tiempo después, mientras se encontraba en Estados Unidos, logró llegar hasta la casa del cantante acompañada por una amiga. Allí volvió a encontrarse con él.

Granata contó que Williams la recibió y le mostró su casa. Incluso recordó que bromearon por las dificultades para comunicarse: él le cuestionó que no hubiera aprendido inglés y ella le respondió preguntándole por qué él no había aprendido español.

Pero la actual legisladora también dio detalles sobre la intimidad que habían compartido anteriormente.

“Fue hasta como romántico, porque dormimos juntos como si fuésemos novios”, recordó.

Según su relato, aquella noche comenzó mientras miraban televisión y conversaban sobre sus vidas. “Él me abrazó, cucharita, todo muy romántico”, contó.

Al definir el encuentro, Granata fue contundente: “Fue romántico y fogoso, pero no salvaje ni guarango”.

La propuesta que Robbie Williams le hizo a Amalia Granata

Granata también recordó que, después de aquella noche, Williams le habría propuesto continuar juntos durante parte de su estadía y acompañarlo en un tramo de su gira por Latinoamérica.

Ella decidió regresar a Rosario y continuar con su propia vida. Posteriormente intercambiaron correos electrónicos y mantuvieron contacto durante un tiempo.

La actual diputada explicó que por entonces buscaba construir su propio camino en los medios y no quería quedar identificada únicamente por su relación con una estrella internacional.

Con los años, cada uno siguió su camino y el contacto terminó perdiéndose.

¿Amalia Granata quiere volver a encontrarse con Robbie Williams?

Dos décadas después, Granata reconoció que estaría dispuesta a volver a verlo, aunque aclaró que hoy el encuentro tendría un sentido completamente diferente.

La legisladora preside una fundación vinculada al abordaje del TDA y la dislexia y contó que le gustaría que el cantante pudiera involucrarse con esa iniciativa.

Incluso reveló que su marido tomó con humor la posibilidad de un nuevo encuentro y le sugirió invitar al artista a comer un asado.

Así, la inesperada coincidencia en el Faena y el regreso de Robbie Williams a los escenarios argentinos terminaron reviviendo una historia que comenzó hace más de 20 años y que, todavía hoy, sigue generando curiosidad.