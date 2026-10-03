Mirtha Legrand sigue internada: por qué los médicos todavía no le dan el alta pese a su mejoría

Mirtha Legrand continúa recuperándose en el Sanatorio Mater Dei y los últimos partes médicos llevaron tranquilidad sobre su estado de salud. Sin embargo, la conductora todavía no recibió el alta y atraviesa una etapa clave para poder regresar a su casa.

La salud de Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente después de la neumopatía que motivó su segunda internación durante septiembre. Según lo informado por Infobae, aunque el cuadro respiratorio mostró una clara mejoría, la conductora de 99 años permanece internada en el Sanatorio Mater Dei y todavía no hay una fecha confirmada para su regreso a casa.

El último parte médico incorporó un dato importante sobre esta etapa de su recuperación: Mirtha permanece en una habitación común y recibe seguimiento kinésico, nutricional y clínico.

El objetivo ahora no estaría centrado únicamente en superar el problema respiratorio, sino también en que recupere las condiciones necesarias para regresar a su domicilio de manera segura.

Mirtha Legrand y una recuperación que los médicos no quieren apurar

El Sanatorio Mater Dei informó que la conductora se encuentra “en proceso de recuperación para poder volver a su casa”.

La frase marca una diferencia respecto de los primeros partes médicos. El miércoles, la institución había informado que Mirtha estaba “muy bien” de la neumopatía que provocó su internación y atravesaba una “franca mejoría”.

Ahora, el seguimiento está puesto también en otros aspectos de su recuperación.

La conductora realiza kinesiología, recibe controles clínicos y tiene además acompañamiento nutricional, mientras permanece en una habitación común.

A sus 99 años y después de haber atravesado dos internaciones en pocas semanas, los profesionales mantienen una conducta prudente antes de autorizar su regreso a casa.

Por qué es importante la kinesiología antes del alta

Durante los últimos días, Mirtha fue aumentando progresivamente su actividad física con acompañamiento de los kinesiólogos.

El dato resulta relevante porque una internación prolongada puede provocar pérdida de fuerza y movilidad, especialmente en adultos mayores. Por ese motivo, recuperar autonomía y estabilidad forma parte del proceso previo al alta.

En el caso de Mirtha, además, los médicos buscan evitar una nueva recaída después de lo ocurrido en septiembre.

La conductora había sido internada inicialmente el 7 de septiembre por un cuadro gripal que derivó en bronquitis. Recibió el alta el 13 y continuó recuperándose en su domicilio, pero apenas cinco días después debió regresar al Mater Dei por una descompensación respiratoria.

Desde el 18 de septiembre permanece nuevamente internada.

Mirtha ya terminó el tratamiento con antibióticos

Otro de los avances importantes fue la finalización del tratamiento con antibióticos indicado por los médicos.

Los partes posteriores mostraron una evolución favorable del cuadro respiratorio y permitieron que la conductora permaneciera en una habitación común, acompañada por sus familiares.

Durante la internación recibió las visitas de Marcela Tinayre, Juana Viale, Nacho Viale y Ámbar de Benedictis, mientras continúa atenta a la actualidad y a sus programas de televisión.

Mirtha incluso sigue de cerca las emisiones de La Noche de Mirtha y hace observaciones a Juana, quien continúa reemplazándola al frente de la histórica mesa de El Trece.

Cuándo habrá nuevas noticias sobre el alta de Mirtha Legrand

Por ahora, no existe una fecha oficial para el alta.

El Sanatorio Mater Dei anticipó que, si no se producen modificaciones en su estado de salud, el próximo parte médico será difundido el lunes.

Hasta entonces, Mirtha continuará con seguimiento kinésico, nutricional y clínico.

Su regreso a la televisión tampoco tiene fecha confirmada. La prioridad del entorno y del equipo médico es que pueda completar su recuperación antes de retomar su exigente rutina laboral.

Este sábado 3 de octubre, Juana Viale volverá a conducir La Noche de Mirtha, mientras su abuela sigue dando los últimos pasos de una recuperación que los profesionales prefieren no acelerar.