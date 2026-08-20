Horóscopo chino de Ludovica Squirru hoy, jueves 20 de agosto: las predicciones para cada signo

El horóscopo chino de este jueves 20 de agosto de 2026 llega marcado por una jornada de Fuego yang, bajo la influencia del Tigre, una combinación asociada con el movimiento, la determinación y la necesidad de tomar decisiones.

Según la lectura diaria compartida por Ludovica Squirru, el Ki del día es 7 y el signo que puede experimentar mayores tensiones es el Mono, mientras que Conejo, Caballo, Cabra, Perro y Chancho aparecen entre los animales con mejores afinidades durante la jornada.

La recomendación general para este jueves es aprovechar la energía para demoler, construir e iniciar tratamientos o cirugías. En cambio, se aconseja evitar actividades como orar, decretar, casarse, comprometerse o mudarse.

Horóscopo chino del jueves 20 de agosto de 2026: signo por signo

Rata

La energía del Tigre puede empujarte a salir de la comodidad y resolver asuntos que venías demorando. En el trabajo, será mejor avanzar con objetivos concretos y evitar discusiones innecesarias. En el amor, una conversación pendiente puede aclarar dudas. Cuidá los gastos impulsivos.

Búfalo

El jueves invita a ordenar antes de avanzar. No será necesario hacer todo de inmediato: la paciencia puede convertirse en tu principal ventaja. En cuestiones económicas, revisá números y compromisos antes de asumir nuevas obligaciones. En los vínculos, buscá acuerdos sin imponer tus tiempos.

Tigre

Sos el protagonista energético de la jornada. El día puede darte determinación, coraje y ganas de producir cambios, pero será importante no transformar ese impulso en impaciencia. Buen momento para poner en marcha una idea, resolver algo pendiente o tomar una decisión que dependa principalmente de vos.

Conejo

Estás entre las afinidades favorables del día. Podrían destrabarse conversaciones, acuerdos o situaciones que parecían estancadas. En el amor habrá mayor predisposición para el encuentro y la comprensión. En el trabajo, confiá en tu capacidad para negociar sin perder de vista tus límites.

Dragón

La energía de Fuego yang puede potenciar tu ambición y despertar nuevas ideas. Sin embargo, evitá querer controlar todos los detalles. Puede aparecer una oportunidad interesante vinculada con el trabajo o el dinero, aunque convendrá analizarla antes de comprometerte.

Serpiente

Este jueves será importante observar antes de actuar. Algunas situaciones pueden no ser exactamente como parecen. Tu intuición estará especialmente activa, pero necesitás acompañarla con información concreta. En el amor, evitá sacar conclusiones apresuradas.

Caballo

Una de las mejores combinaciones del día. La afinidad con el Tigre favorece el movimiento, la creatividad y la iniciativa. Puede ser una jornada productiva para encarar proyectos, resolver trámites o avanzar con una decisión laboral. En el amor, habrá magnetismo y mayor espontaneidad.

Cabra

El clima del jueves puede ayudarte a recuperar confianza en una decisión que venías postergando. Los vínculos y las alianzas estarán favorecidos, especialmente si dejás espacio para escuchar otras opiniones. En cuestiones económicas, mantené el equilibrio y evitá comprar por impulso.

Mono

Es el signo en choque con el Tigre, por lo que conviene transitar el día con mayor cautela. No significa necesariamente que será una mala jornada, pero sí que pueden aparecer imprevistos, cambios de planes o discusiones. Evitá reaccionar rápidamente y postergá decisiones importantes si no tenés toda la información.

Gallo

La organización será tu mejor herramienta. Mientras el entorno puede mostrarse acelerado, mantener un plan claro te permitirá aprovechar mejor la jornada. En el trabajo, prestá atención a los detalles. En el amor, no conviertas una diferencia menor en una discusión innecesaria.

Perro

Otro de los signos con buena afinidad durante este jueves. La energía favorece acuerdos, encuentros y proyectos compartidos. Puede aparecer una respuesta que estabas esperando o una oportunidad para avanzar. En lo sentimental, es un buen momento para expresar lo que necesitás con claridad.

Chancho

La jornada puede traer una sensación de mayor fluidez, especialmente en cuestiones personales. El Tigre favorece tu capacidad para encontrar apoyo y generar alianzas. En el trabajo, aceptá colaboración si la necesitás. En el amor, priorizá los encuentros tranquilos y las conversaciones sinceras.

Cuáles son los signos más favorecidos este jueves 20 de agosto

De acuerdo con las afinidades de la jornada, Conejo, Caballo, Cabra, Perro y Chancho tendrán una energía especialmente compatible con el Tigre. Pueden aprovechar el jueves para avanzar, conversar y resolver asuntos pendientes.

Para el Mono, en cambio, será conveniente bajar la velocidad y evitar decisiones impulsivas debido al choque energético con el signo del día.

En términos generales, el Fuego yang propone una jornada activa y transformadora. La clave estará en utilizar ese impulso para construir, cambiar y avanzar, pero sin apresurarse en cuestiones emocionales o compromisos importantes.