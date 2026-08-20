Cortés se sumó al reclamo por el deterioro de la Ruta 40 entre Bariloche y El Bolsón

El estado de deterioro de la Ruta Nacional 40 entre Bariloche y El Bolsón, condiciones que se incrementaron tras las nevadas y lluvias de las últimas semanas, sumó la preocupación y el reclamo del intendente Walter Cortés, quien planteó «unificar esfuerzos para gestionar una intervención integral».

Las expresiones del mandatario barilochense llegaron horas después de que su par de El Bolsón, Bruno Pogliano, hiciera público su reclamo por el estado crítico de la traza de unos 120 kilómetros.

Ambos intendentes dialogaron de la situación de la traza nacional el fin de semana pasado en el contexto de la Fiesta Nacional de la Nieve y trasladaron al gobernador Alberto Weretilneck el pedido de intervención para encabezar el reclamo en órbitas nacionales.

Cortés ya había acompañado años atrás, aún antes de ser intendente de Bariloche,el reclamo por la ruta que en 2023 motivó un recurso de amparo impulsado por el gobernador Weretilneck, que por entonces era senador nacional, junto a entidades y el municipio de El Bolsón. Esa causa judicial tuvo fallo favorable del Juzgado Federal de Bariloche en 2024 y en octubre de 2025 fue ratificado por la Cámara de Apelaciones y se exigió a Vialidad Nacional un plan de remediación que se cumplió en su momento, pero no se realizó una intervención integral de repavimentación, que sería una solución más a largo plazo para la Ruta 40.

La traza de la Ruta 40 presenta baches, desniveles en las banquinas, hundimientos y grietas que generan un riesgo para los automovilistas y afecta la economía regional de El Bolsón, según denunció su intendente, por tratarse del corredor de salida de la producción de la Comarca Andina y puerta de ingreso del turismo; pero además por los traslados sanitarios que se requieren en casos de gravedad hacia centros de salud de mayor complejidad en Bariloche.

Cortés señaló que la problemática trasciende a las localidades de manera particular y consideró necesario «sumar el peso institucional de los municipios y de la Provincia para llevar el reclamo ante Nación y lograr una respuesta que vaya más allá de reparaciones parciales», destacaron desde el gobierno barilochense.