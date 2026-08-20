Moria Casán arrasa en Netflix: su serie es la más vista en Argentina y llegó al Top 10 mundial

La serie sobre Moria Casán se convirtió en uno de los grandes éxitos argentinos de Netflix: se ubicó en el primer puesto entre los contenidos más vistos de la plataforma en Argentina y, a pocos días de su estreno, logró ingresar al Top 10 global semanal de producciones de habla no inglesa.

La ficción, estrenada el viernes 14 de agosto, acumuló 1,6 millones de visualizaciones y quedó entre las diez series de habla no inglesa más vistas a nivel mundial durante la última semana, de acuerdo con el ranking difundido por la plataforma.

Además, la producción se posicionó como la serie favorita de la audiencia en Argentina y Uruguay, confirmando el fuerte impacto que tuvo la historia de «La One» desde su llegada al streaming.

De Sofía Gala a Cecilia Roth: las cuatro Moria de la serie

La producción cuenta con ocho episodios y recorre diferentes momentos de la vida personal y profesional de Moria Casán. Para representar las distintas etapas de la artista fueron elegidas Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, mientras que la propia Moria aparece interpretándose en el presente.

Detrás de los capítulos hubo una producción de gran escala. El rodaje se extendió durante 68 jornadas y participaron 110 técnicos, 239 actores y 1.385 extras.

Para recrear diferentes momentos de la historia se utilizaron 29 locaciones, de las cuales 19 fueron espacios reales y diez sets fueron construidos especialmente para la ficción.

Teatros, cientos de extras y una reconstrucción de diferentes épocas

Algunas de las secuencias más ambiciosas fueron las vinculadas con el universo teatral que marcó buena parte de la carrera de Casán. Hubo jornadas que llegaron a reunir hasta 300 extras.

Además, la producción reconstruyó las puestas de los teatros Astral, Metropolitan y Gran Rivadavia, escenarios emblemáticos relacionados con diferentes momentos del espectáculo argentino.

El objetivo fue reproducir no solamente los lugares, sino también la estética, el vestuario y el clima de cada época atravesada por la protagonista.

Más de 100 cambios de vestuario para recrear los looks de Moria Casán

Otro de los grandes desafíos estuvo relacionado con el vestuario. La serie incluyó 108 cambios de ropa distribuidos entre las diferentes actrices que interpretaron a Moria.

De ese total, 49 correspondieron a Sofía Gala, 32 a Griselda Siciliani, 20 a Cecilia Roth, tres a Moria Casán y cuatro a la actriz encargada de interpretarla durante su infancia.

Además, 26 looks fueron confeccionados especialmente para la producción.

La caracterización también requirió un importante trabajo detrás de cámara: cada actriz necesitó alrededor de dos horas de preparación por jornada de rodaje. Para completar las transformaciones se utilizaron 15 pelucas alquiladas y otras 12 originales de Moria Casán.

Las canciones que forman parte de la serie de Moria Casán

La música ocupa otro lugar central en la producción. La banda sonora está integrada por 15 canciones licenciadas, entre las que aparecen clásicos como I Will Survive, Ti Amo, A mi manera, Rumba Samba Mambo, Let’s Get Loud y Kill Your Sons, además de Me dicen la Pantera.

La serie también incluye el debut de «Momentismo absoluto», interpretada por Lula y Marilina Bertoldi.

Moria Casán y su reacción al éxito de la serie en Netflix

La ficción fue escrita y dirigida por Javier Van de Couter y producida por About Entertainment. Desde su lanzamiento consiguió instalarse rápidamente entre las producciones más elegidas por los usuarios de Netflix.

Tras conocerse la repercusión, Moria Casán destacó especialmente la respuesta del público y aseguró que muchas personas no solamente se acercaron para felicitarla, sino también para contarle cómo determinados momentos de la historia las habían atravesado emocionalmente.

«Un éxito es una cosa y un suceso es otra: esto es un suceso», afirmó la artista al referirse al fenómeno generado por la serie.