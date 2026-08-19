Temporada de eclipses de agosto 2026: cómo afecta a cada signo y qué hay que tener en cuenta

Agosto de 2026 atraviesa una de las etapas más intensas del calendario astronómico y, para la astrología, también uno de los períodos simbólicos más movilizantes del año. La temporada de eclipses comenzó con el eclipse solar total del 12 de agosto y todavía guarda un segundo acontecimiento: el eclipse lunar parcial del 27 y 28 de agosto.

Desde el punto de vista astronómico, una temporada de eclipses es el período en el que el Sol, la Tierra y la Luna alcanzan una alineación que permite que se produzcan estos fenómenos. Cada temporada dura aproximadamente 35 días.

Para la astrología, en cambio, los eclipses son interpretados simbólicamente como momentos de cierres, revelaciones, cambios de rumbo y comienzos. No significa necesariamente que algo extraordinario vaya a suceder el día exacto del fenómeno: la lectura astrológica suele considerar sus efectos como procesos que pueden desarrollarse durante semanas o meses.

Con el primer eclipse de agosto ya atrás y el segundo acercándose, cada signo tiene un tema particular al que debería prestar atención antes de terminar el mes.

Los detalles para cada signo

Aries: revisar decisiones y no actuar por impulso

Aries puede sentir esta temporada como una necesidad de tomar decisiones rápidamente y dejar atrás situaciones que ya no lo entusiasman .

. El desafío será evitar actuar únicamente desde la ansiedad. Trabajo, proyectos personales y vínculos pueden atravesar movimientos importantes.

Antes de terminar agosto será conveniente preguntarse: ¿quiero realmente este cambio o simplemente necesito que algo cambie?

Qué tener en cuenta: no tomar decisiones definitivas en medio de una discusión o un momento de enojo.

Tauro: seguridad, dinero y aquello que cuesta soltar

Para Tauro, la temporada de eclipses puede poner bajo la lupa la estabilidad económica y emocional .

. Puede aparecer la necesidad de reorganizar gastos, modificar prioridades o revisar situaciones que se sostienen únicamente porque resultan conocidas.

El eclipse lunar de finales de agosto puede funcionar simbólicamente como una invitación a reconocer qué vale la pena conservar y qué se mantiene solamente por miedo al cambio .

. Qué tener en cuenta: la estabilidad no siempre significa permanecer en el mismo lugar.

Géminis: conversaciones que pueden cambiarlo todo

Géminis atraviesa una etapa especialmente relacionada con la comunicación, los acuerdos y las decisiones .

. Una conversación pendiente puede finalmente producirse antes de terminar agosto. También podrían aparecer mensajes, noticias o información que obliguen a reconsiderar una situación.

Será importante no adelantarse a las conclusiones.

Qué tener en cuenta: escuchar toda la historia antes de responder.

Cáncer: emociones y vínculos del pasado

Al estar regido por la Luna, Cáncer suele recibir especial atención dentro de las interpretaciones astrológicas de los eclipses lunares.

El final de agosto puede movilizar recuerdos, vínculos familiares y asuntos emocionales que parecían resueltos .

. No necesariamente significa el regreso de una persona. A veces, aquello que vuelve es una emoción que necesita ser comprendida para poder cerrar definitivamente una etapa.

Qué tener en cuenta: distinguir entre extrañar algo y querer recuperarlo.

Leo: después del eclipse, llega el momento de decidir

Leo fue uno de los grandes protagonistas simbólicos del eclipse solar del 12 de agosto .

. Por eso, la segunda mitad del mes puede funcionar como un período para comprender qué comenzó a cambiar alrededor de aquella fecha.

Identidad, proyectos personales, imagen y deseos propios pueden estar atravesando una revisión.

Qué tener en cuenta: no intentar volver automáticamente a una versión de vos mismo que ya quedó atrás.

Virgo: preparar el terreno para una nueva etapa

Virgo se acerca a su temporada solar y puede comenzar a sentir una necesidad creciente de ordenar, limpiar y reorganizar .

. Los eclipses pueden poner en evidencia qué hábitos, responsabilidades o dinámicas cotidianas están consumiendo demasiada energía.

Antes de iniciar algo nuevo, quizá sea necesario liberar espacio.

Qué tener en cuenta: no intentar resolver absolutamente todo al mismo tiempo.

Libra: vínculos que necesitan una definición

Las relaciones serán uno de los grandes temas para Libra.

Parejas, amistades, sociedades y vínculos laborales pueden atravesar conversaciones importantes. Algunas relaciones podrían fortalecerse y otras mostrar con mayor claridad aquello que ya no funciona.

La temporada invita a revisar especialmente cuánto equilibrio existe entre dar y recibir .

. Qué tener en cuenta: evitar sostener una relación únicamente para no generar conflicto.

Escorpio: cerrar una etapa para poder avanzar

Para Escorpio, los eclipses pueden representar simbólicamente un período de transformación profunda .

. Puede aparecer una decisión relacionada con trabajo, dinero compartido, intimidad o un vínculo importante.

Algo que llevaba tiempo desarrollándose silenciosamente podría hacerse evidente.

Qué tener en cuenta: no confundir control con seguridad.

Sagitario: cambiar la mirada

Sagitario puede atravesar esta temporada con una sensación creciente de que necesita ampliar horizontes.

Viajes, estudios, proyectos profesionales o decisiones relacionadas con otros lugares pueden comenzar a tomar protagonismo.

Pero el cambio más importante podría ser interno: modificar la manera de interpretar una situación.

Qué tener en cuenta: una oportunidad puede llegar desde un lugar que inicialmente no habías considerado.

Capricornio: dinero, responsabilidades y límites

La temporada de eclipses invita a Capricornio a revisar responsabilidades que viene acumulando desde hace tiempo .

. Puede ser un período importante para ordenar cuentas, deudas, compromisos y acuerdos, pero también para preguntarse cuánto peso está dispuesto a seguir cargando.

Qué tener en cuenta: ser responsable no significa hacerse cargo de todo.

Acuario: cambios en relaciones importantes

Para Acuario, los vínculos pueden convertirse en uno de los grandes protagonistas del cierre de agosto.

Una pareja, sociedad o relación cercana puede necesitar nuevas reglas, mayor libertad o una conversación definitiva .

. También puede aparecer alguien que obligue a replantear la manera en que Acuario se relaciona.

Qué tener en cuenta: permitir que un vínculo cambie no significa necesariamente perderlo.

Piscis: intuición, emociones y finales necesarios

Piscis puede ser uno de los signos más sensibles frente al clima simbólico del eclipse lunar que cerrará agosto.

La astrología relaciona estos períodos con emociones profundas, intuición y situaciones que alcanzan un punto de culminación .

. Puede ser un momento para dejar atrás hábitos, relaciones o expectativas que ya cumplieron su función.

Qué tener en cuenta: cerrar una etapa también puede abrir espacio para algo diferente.

Cuándo es el próximo eclipse de agosto de 2026

El segundo fenómeno de esta temporada será un eclipse lunar parcial durante la noche del 27 de agosto y la madrugada del 28, dependiendo de la zona horaria.

NASA anticipa que será visible desde gran parte de América del Norte y del Sur, además de sectores de Europa y África. En su máximo, aproximadamente el 93% del diámetro lunar ingresará en la umbra, la zona más oscura de la sombra terrestre.

A diferencia de un eclipse solar, un eclipse lunar puede observarse directamente sin protección ocular.

Temporada de eclipses: qué recomienda la astrología

En astrología, las temporadas de eclipses suelen interpretarse menos como jornadas ideales para forzar acontecimientos y más como períodos para observar qué situaciones comienzan a modificarse por sí mismas.

La recomendación general es prestar atención a conversaciones inesperadas, cambios de planes, emociones que reaparecen y decisiones que llevan tiempo postergándose.

No existe evidencia científica de que los eclipses determinen acontecimientos personales o afecten de manera diferente a cada signo. Estas interpretaciones pertenecen al terreno de la astrología y su lenguaje simbólico.

Sin embargo, dentro de esa tradición, la temporada de eclipses de agosto propone una pregunta común para los 12 signos: ¿qué situación de tu vida ya cambió, aunque todavía estés intentando mantenerla igual?