Horóscopo chino de Ludovica Squirru: Luna Llena y energía de Fuego Yang marcan un día clave para la Rata
Este martes 3, con Luna Llena y energía de Fuego Yang, el horóscopo chino anticipa una jornada intensa y decisiva. La Rata es el signo protagonista del día y hay acciones que conviene potenciar —y otras que es mejor postergar— según las predicciones de Ludovica Squirru.
El calendario oriental marca para este martes 3 una combinación poderosa: Luna Llena y energía de Fuego Yang, un clima astral que intensifica emociones, acelera decisiones y pone bajo la lupa compromisos y vínculos.
De acuerdo con la guía diaria difundida por Ludovica Squirru, referente del horóscopo chino, se trata de una jornada con fuerte impulso para avanzar en proyectos y consolidar relaciones, pero también con advertencias claras sobre qué evitar.
Energía del día: Fuego Yang y decisiones firmes
El Fuego Yang simboliza acción, liderazgo y determinación. Es una energía expansiva, frontal y directa, que no favorece las medias tintas. Bajo su influencia, todo tiende a manifestarse con mayor intensidad.
Al coincidir con la Luna Llena, el efecto se potencia: salen a la luz verdades, se aclaran situaciones pendientes y se revelan emociones que venían contenidas.
En este contexto, el Ki diario es 1, número asociado a nuevos comienzos, iniciativa personal y movimiento.
Signo del día: Rata
La Rata se convierte en el signo protagonista de la jornada. Para quienes nacieron bajo este animal del zodíaco chino, es un momento clave para:
- Tomar decisiones importantes.
- Comprometerse con proyectos a largo plazo.
- Reforzar vínculos estratégicos.
- Ordenar prioridades económicas.
La energía disponible favorece la inteligencia práctica y la capacidad de negociación, dos cualidades naturales de la Rata.
Choque del día: Caballo
El signo en choque es el Caballo, por lo que las personas regidas por este animal deberán actuar con prudencia. No es un día ideal para impulsos, discusiones innecesarias o decisiones apresuradas.
Se recomienda evitar confrontaciones directas y revisar dos veces cualquier compromiso que implique dinero o contratos.
Concordancias y afinidades
La jornada fluye mejor para los signos que están en armonía con la energía del día:
- Rata
- Búfalo
- Dragón
- Cabra
- Mono
- Gallo
- Chancho
Para ellos, la vibración favorece acuerdos, conversaciones productivas y avances concretos.
Qué hacer hoy según el horóscopo chino
La recomendación central es clara: es un día bueno para comprometerse y consolidar. Entre las acciones favorecidas se destacan:
- Hacer servicio social.
- Orar o decretar intenciones.
- Visitar amigos o familiares.
- Cimentar bases (tanto simbólicas como materiales).
- Pensar en una mudanza o cambio estructural.
La energía acompaña todo aquello que implique construir a largo plazo.
Qué evitar bajo la Luna Llena
No todo está habilitado en esta jornada. La guía sugiere evitar:
- Casarse.
- Inaugurar proyectos importantes.
- Cavar o iniciar obras de base sin planificación.
La intensidad de la Luna Llena puede nublar el juicio y llevar a decisiones apresuradas que luego requieran correcciones.
Un día para compromisos conscientes
Con Luna Llena y Fuego Yang activos, este martes 3 no pasa desapercibido. Es una fecha ideal para reafirmar compromisos, ordenar vínculos y proyectar cambios con determinación.
El horóscopo chino invita a actuar con firmeza, pero también con conciencia: la energía está disponible, pero la clave estará en usarla con estrategia y claridad.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar