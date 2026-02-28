Alineación planetaria del 28 de febrero: qué dice la astronomía y qué hay detrás del “portal energético”

El cielo vuelve a convertirse en protagonista. Este 28 de febrero, una supuesta alineación de seis planetas generó revuelo en redes sociales bajo la promesa de un “desfile cósmico” que no se repetirá en décadas y que, según versiones virales, abriría un “portal energético” capaz de transformar la realidad personal. Frases como “reorganizar tu frecuencia” o “activar tu intención” se multiplicaron en Instagram y TikTok, mezclando astronomía con espiritualidad y crecimiento personal.

Pero, ¿qué ocurre realmente en el cielo? ¿Se trata de un fenómeno astronómico excepcional o de una interpretación simbólica que combina ciencia y creencias? Para entender el alcance de este evento y separar datos verificables de afirmaciones sin respaldo científico, repasamos qué dicen los especialistas y qué se podrá observar efectivamente desde la Tierra.

¿Habrá realmente una alineación de seis planetas?

Según datos de efemérides astronómicas publicadas por agencias como la NASA y observatorios internacionales, durante este período varios planetas pueden observarse relativamente cercanos en el cielo nocturno —especialmente aquellos visibles a simple vista como Marte, Venus, Júpiter y Saturno— mientras que otros requieren telescopio.

Sin embargo, los astrónomos aclaran que las “alineaciones planetarias” perfectas son extremadamente raras, y lo que suele ocurrir es una aproximación visual desde la perspectiva terrestre, no una fila recta real en el espacio.

El término “desfile planetario” es más bien divulgativo y se utiliza cuando varios planetas son visibles en una misma franja del cielo al amanecer o al anochecer.

A qué hora ver la alineación planetaria desde Argentina

En ciudades como Buenos Aires, Córdoba o Mendoza, el 28 de febrero el Sol se pondrá alrededor de las 19:45. El momento más favorable para comenzar la observación será entre 30 y 60 minutos después del ocaso, es decir, aproximadamente entre las 20:15 y las 20:45.

En ese intervalo, Mercurio, Venus y Saturno aparecerán bajos sobre el horizonte oeste y se ocultarán relativamente rápido, por lo que conviene localizarlos primero. Júpiter estará más alto y permanecerá visible durante buena parte de la noche. Urano y Neptuno estarán en la misma región del cielo, pero su brillo es demasiado débil para distinguirlos sin ayuda de binoculares o un telescopio.

Cómo ver el desfile planetario

La recomendación es elegir un lugar alto y con el horizonte occidental despejado. Si es posible, lo mejor es estar alejado de la contaminación lumínica, como por ejemplo en el campo o fuera de la ciudad. También conviene dejar que la vista se adapte a la oscuridad durante algunos minutos.

¿Existe un “portal energético”?

Desde el punto de vista científico, no hay evidencia de que las alineaciones planetarias generen efectos energéticos en la vida humana. La influencia gravitatoria de los planetas sobre la Tierra es mínima comparada con la de la Luna o el Sol.

Las interpretaciones sobre “frecuencia”, “reorganización de la realidad” o “ventanas energéticas” pertenecen al ámbito de la astrología y la espiritualidad, no a la astronomía.

¿Por qué estos eventos generan tanto impacto?

Los fenómenos astronómicos despiertan fascinación porque conectan con una sensación de sincronía cósmica. Históricamente, las culturas antiguas interpretaron alineaciones y conjunciones como señales de cambio o transformación.

Hoy, en la era digital, estos eventos se viralizan rápidamente y se combinan con discursos de crecimiento personal y manifestación.

¿Qué sí podés aprovechar?

Más allá del componente energético —que no tiene respaldo científico—, este tipo de fechas puede funcionar como marcador simbólico para iniciar cambios personales. Definir objetivos, soltar hábitos negativos o establecer una intención concreta puede tener valor psicológico, siempre que esté acompañado de acciones reales.

Porque, como coinciden psicólogos y especialistas en comportamiento humano, la transformación no depende de los planetas, sino de decisiones sostenidas en el tiempo.

En definitiva, el 28 de febrero sí puede ofrecer un espectáculo astronómico interesante para observar el cielo, pero no representa un evento cósmico con efectos energéticos comprobados.

