Horóscopo chino de Ludovica Squirru para este viernes 17 de julio: las predicciones signo por signo

El Año del Caballo de Fuego 2026 continúa impulsando cambios, decisiones y movimientos importantes para los doce animales del horóscopo chino. Para este viernes 17 de julio, la energía favorece los cierres de semana, las conversaciones pendientes y la búsqueda de equilibrio entre lo personal y lo laboral, en línea con las tendencias que Ludovica Squirru desarrolla para este ciclo.

Predicciones signo por signo

Rata

Será un día para evitar discusiones innecesarias. En el trabajo conviene actuar con discreción y no responder impulsivamente. En el amor, una charla sincera puede resolver un malentendido que arrastrabas desde hace días.

Buey

La paciencia será tu mejor aliada. Podrían aparecer demoras o cambios de último momento, pero terminarán jugando a tu favor. Es un buen momento para ordenar las finanzas y dejar de postergar decisiones importantes.

Tigre

Tu energía estará en alza y atraerás nuevas oportunidades. Si tenías una propuesta pendiente, este viernes es ideal para avanzar. En el plano afectivo, alguien podría sorprenderte con un gesto inesperado.

Conejo

Necesitarás bajar el ritmo y escuchar más a tu intuición. Evitá cargar con problemas ajenos. Un descanso, una caminata o un momento de silencio te ayudarán a recuperar claridad mental.

Dragón

El protagonismo llegará de manera natural. Será una jornada favorable para entrevistas, reuniones o proyectos personales. En el amor, mostrarse auténtico abrirá nuevas puertas.

Serpiente

Las emociones estarán más intensas de lo habitual. No tomes decisiones importantes si estás enojado o ansioso. Una conversación con una persona de confianza te permitirá ver la situación desde otra perspectiva.

Caballo

El animal regente del año tendrá un viernes dinámico y con muchas actividades. Habrá buenas noticias relacionadas con el trabajo o un proyecto que parecía estancado. Cuidá el descanso para no terminar agotado.

Cabra

La creatividad será tu mayor fortaleza. Es un excelente día para resolver problemas con ideas originales. En la pareja, pequeños gestos tendrán un gran impacto.

Mono

La curiosidad abrirá nuevas oportunidades. Podría aparecer una propuesta interesante o un contacto útil para el futuro. Evitá gastar dinero impulsivamente.

Gallo

El orden será la clave para terminar la semana sin sobresaltos. Si priorizás lo importante, lograrás cumplir con todo. En el amor, una actitud más flexible mejorará el vínculo.

Perro

Se acerca una etapa de mayor tranquilidad. Este viernes sentirás que algunas preocupaciones empiezan a disiparse. Buen momento para reencontrarte con amigos o compartir tiempo en familia.

Cerdo

La sensibilidad estará muy presente. Escuchar tu intuición será más útil que buscar respuestas racionales. En lo económico conviene actuar con prudencia y evitar compras innecesarias.

Según la mirada de Ludovica Squirru para el Año del Caballo de Fuego, julio sigue siendo un período que impulsa la acción, pero también invita a encontrar un equilibrio entre la iniciativa y la reflexión antes de tomar decisiones trascendentes.