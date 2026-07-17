El Topo Gigio reaccionó al festejo de Enzo Fernández y dejó un mensaje para la final del Mundial

El gol de Enzo Fernández frente a Inglaterra, en la semifinal del Mundial 2026, dejó una de las imágenes más recordadas del torneo. Tras convertir el empate parcial con un potente remate desde afuera del área, el mediocampista celebró llevándose las manos a las orejas, en un gesto que los argentinos identifican inmediatamente con el histórico «Topo Gigio» que inmortalizó Juan Román Riquelme.

La celebración dio la vuelta al mundo y hasta llegó a Italia, donde el personaje original no tardó en reaccionar. Según publicó Infobae, el propio Topo Gigio compartió el festejo en sus redes sociales y le dedicó un mensaje especial a la Albiceleste.

El divertido posteo del Topo Gigio tras el gol de Enzo Fernández

A través de su cuenta oficial de Instagram, el personaje publicó una imagen en la que aparece sosteniendo una tablet con la foto de Enzo Fernández celebrando el gol con las manos en las orejas.

Con su característico tono humorístico, el Topo Gigio escribió: «¿Vieron el partido entre Inglaterra y Argentina? ¿El festejo de Fernández no les hace acordar a alguien?». Acto seguido respondió: «¡Exacto! A mi amigo Riquelme. ¡Esas son justamente mis orejitas!», acompañando el mensaje con emojis de ratón y risas.

La publicación generó miles de reacciones y comentarios, especialmente de usuarios argentinos, que celebraron el guiño del emblemático personaje italiano.

El deseo del Topo Gigio para la final del Mundial

Además de bromear sobre la celebración de Enzo Fernández, el Topo Gigio aprovechó el posteo para felicitar a la Selección argentina por la clasificación.

«¡Felicitaciones a Argentina por la victoria! Ahora, todos los ojos puestos en la final. ¡Ya me tiemblan los bigotes de la emoción!», escribió el personaje, sumándose al entusiasmo por el encuentro decisivo que disputará el equipo de Lionel Scaloni.

El significado del festejo de Enzo Fernández

El gesto del Topo Gigio forma parte de la historia del fútbol argentino desde que Juan Román Riquelme lo popularizó durante su etapa como futbolista. Con el paso de los años, quedó asociado a una celebración desafiante, utilizada como respuesta a las críticas o a quienes dudaban del rendimiento de un jugador o un equipo.

Que Enzo Fernández eligiera ese festejo en un partido frente a Inglaterra, un rival con una fuerte carga simbólica para el fútbol argentino, hizo que la imagen recorriera el mundo en cuestión de minutos y se convirtiera en uno de los momentos más comentados de la semifinal.

Otra publicación de Enzo que generó repercusión en Inglaterra

Tras el partido, el volante también volvió a ser noticia por una historia que compartió en Instagram. En ella republicó una imagen en la que aparece junto a Lionel Messi y Leandro Paredes durante un entrenamiento, acompañada por la frase «Los días más felices».

Lo que llamó la atención fue la música elegida: «Wonderwall», de Oasis, una canción adoptada por gran parte de la hinchada inglesa durante el Mundial. En las redes sociales británicas, muchos interpretaron la elección como una chicana tras la eliminación de Inglaterra.