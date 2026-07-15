La astróloga Jimena La Torre explicó por qué no hay que congelar a Inglaterra antes de la semifinal

En la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, volvió a instalarse en las redes sociales el popular ritual de «congelar» al rival, una práctica esotérica que muchos hinchas realizan con la esperanza de influir simbólicamente en el resultado del partido.

Frente a esa tendencia, Jimena La Torre dio su opinión y sorprendió al desaconsejar este tipo de rituales. Aunque reconoció conocer en profundidad la práctica, aseguró que no es partidaria de llevarla a cabo porque, según su visión, puede tener consecuencias para quien la realiza.

Qué dijo Jimena La Torre sobre el ritual de congelar a Inglaterra

Durante una entrevista, la astróloga explicó por qué prefiere evitar el llamado «congelamiento» y advirtió que muchas personas lo realizan de manera incorrecta.

«Yo no soy fan del congelamiento, para nada. De hecho, tengo muchos videos en mi canal donde explico el cómo y el por qué hacerlo, y cómo hacerlo para que no sea magia negra», sostuvo.

Además, remarcó que el problema aparece cuando se agregan elementos que, según sus creencias, pueden generar un efecto no deseado.

«La gente mete cosas. ¿Qué puede pasarte? ¿Te puede volver? Sí, te puede volver. Nos hacen cosas con nombres y apellidos, tachaduras y demás», afirmó.

En ese sentido, explicó que, en lugar de utilizar nombres o elementos personales, prefiere trabajar únicamente con símbolos.

«Sí podés hacer símbolos», resumió.

La cábala que hará antes del partido entre Argentina e Inglaterra

Más allá de su postura sobre el congelamiento, Jimena La Torre contó que sí realizará una cábala antes del encuentro y explicó que utilizará objetos asociados simbólicamente con Inglaterra.

«Ante las oscuridades… el café viene de países que hacen magias oscuras. Después también estoy poniendo tabaco o habanos y un saquito de té inglés simboliza que estás quemando la nariz inglesa», explicó.

La astróloga también reveló que decidió guardar temporalmente algunos objetos vinculados con el Reino Unido hasta que termine el partido.

«Saco todo lo inglés que tengo. De hecho, tengo unos cuadros divinos de los Beatles que los voy a guardar todos», comentó entre risas.

Por qué el ritual de congelar al rival vuelve a viralizarse

Cada vez que la Selección argentina afronta un partido trascendental, miles de usuarios comparten en redes sociales el llamado ritual del congelamiento, que consiste en escribir el nombre del rival en un papel y colocarlo dentro del freezer como una forma simbólica de bloquear su rendimiento.

Las declaraciones de Jimena La Torre reavivaron el debate porque, aunque aseguró conocer perfectamente este tipo de prácticas, insistió en que no las recomienda y reiteró que, si se realizan sin los recaudos que considera adecuados, «te puede volver», según su interpretación esotérica.