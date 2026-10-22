Horóscopo chino de Ludovica Squirru: qué hacer y qué evitar este jueves 22 de octubre, día de la Serpiente

El horóscopo chino de este jueves 22 de octubre de 2026 llega bajo la influencia de la Tierra Yin y el signo de la Serpiente, una combinación que invita a actuar con prudencia, prestar atención a los vínculos personales y elegir cuidadosamente cada paso. La jornada presenta oportunidades para la vida social y familiar, pero también algunas advertencias para quienes estén pensando en tomar decisiones importantes.

De acuerdo con las referencias del calendario tradicional chino que forman parte de las interpretaciones difundidas por Ludovica Squirru, cada día tiene una energía particular que puede orientar las actividades cotidianas. En esta oportunidad, el Ki diario es 7, mientras que el signo que se encuentra en choque con la jornada es el Chancho.

Horóscopo chino: qué significa la energía de la Tierra Yin este jueves 22 de octubre

La Tierra Yin está asociada simbólicamente con la estabilidad, la paciencia, la contención y la necesidad de construir bases sólidas. Es una energía que propone avanzar sin apuro, prestar atención a los detalles y priorizar aquello que brinda seguridad emocional.

Por su parte, la Serpiente, protagonista del día, representa en la astrología china la intuición, la observación y la capacidad de actuar estratégicamente. Su influencia invita a pensar antes de hablar y a evitar las decisiones impulsivas.

La combinación de ambas energías sugiere una jornada para ordenar asuntos personales, fortalecer relaciones y resolver cuestiones domésticas, siempre desde la reflexión y la cautela.

Los signos más favorecidos del horóscopo chino este jueves 22 de octubre

Según las afinidades señaladas para esta jornada, los animales que encuentran mayor armonía con la energía del día son:

Búfalo: una jornada propicia para fortalecer la estabilidad personal, compartir encuentros y avanzar con asuntos familiares.

una jornada propicia para fortalecer la estabilidad personal, compartir encuentros y avanzar con asuntos familiares. Dragón: la energía favorece los vínculos, la creatividad y las actividades que requieren confianza.

la energía favorece los vínculos, la creatividad y las actividades que requieren confianza. Caballo: buen momento para conectar con otras personas, disfrutar de reuniones y renovar espacios cotidianos.

buen momento para conectar con otras personas, disfrutar de reuniones y renovar espacios cotidianos. Cabra: las relaciones afectivas y los encuentros familiares pueden ocupar un lugar importante.

las relaciones afectivas y los encuentros familiares pueden ocupar un lugar importante. Gallo: la afinidad con la Serpiente favorece la organización, los acuerdos y las actividades sociales.

Estas interpretaciones son simbólicas y no implican que todos los nacidos bajo estos signos vayan a vivir las mismas experiencias.

Horóscopo chino: qué signo debe tener más cuidado este jueves 22 de octubre

El Chancho es el signo que se encuentra en choque con la Serpiente durante esta jornada.

Dentro de la tradición astrológica china, esta oposición representa una energía de contraste que puede asociarse con diferencias de criterio, dificultades para llegar a acuerdos o situaciones que requieren mayor paciencia.

Para quienes nacieron bajo el signo del Chancho, el consejo simbólico es evitar las discusiones innecesarias, no apresurar decisiones y mantener una actitud flexible frente a los imprevistos.

Qué actividades están favorecidas este jueves 22 de octubre, según el horóscopo chino

El calendario tradicional destaca varias actividades consideradas favorables para este día. Entre ellas aparecen:

Hacer servicio social: colaborar con otras personas, participar de actividades solidarias o brindar ayuda.

colaborar con otras personas, participar de actividades solidarias o brindar ayuda. Concebir: la jornada es considerada auspiciosa para la concepción dentro de esta tradición.

la jornada es considerada auspiciosa para la concepción dentro de esta tradición. Graduarse: celebrar logros académicos y cerrar etapas de aprendizaje.

celebrar logros académicos y cerrar etapas de aprendizaje. Adoptar hijos: una actividad señalada como favorable en el calendario tradicional.

una actividad señalada como favorable en el calendario tradicional. Visitar amigos y familiares: fortalecer lazos afectivos y compartir tiempo con seres queridos.

fortalecer lazos afectivos y compartir tiempo con seres queridos. Instalar puertas: realizar mejoras y modificaciones puntuales en el hogar.

realizar mejoras y modificaciones puntuales en el hogar. Cambiar de lugar la cama: renovar la disposición del dormitorio y reorganizar los espacios de descanso.

La recomendación general es aprovechar la jornada para cultivar relaciones, acompañar a otras personas y realizar pequeños cambios que aporten bienestar.

Qué conviene evitar este jueves 22 de octubre, según el calendario chino

Así como existen actividades consideradas favorables, el calendario también señala algunas que sería preferible postergar desde su perspectiva simbólica.

Entre ellas se encuentran orar o decretar, casarse, comprometerse y mudarse.

En la tradición china, las fechas elegidas para acontecimientos importantes suelen relacionarse con determinadas combinaciones energéticas. Por eso, este jueves no aparece señalado como uno de los días más propicios para ceremonias matrimoniales, compromisos formales o cambios de residencia.

De todos modos, estas recomendaciones pertenecen al terreno de las creencias astrológicas y no constituyen una predicción comprobada ni deben reemplazar criterios personales o prácticos.

El consejo del horóscopo chino para este jueves 22 de octubre

La clave de la jornada será encontrar equilibrio entre la intuición y la prudencia. La Tierra Yin invita a buscar estabilidad, mientras que la Serpiente propone observar antes de actuar.

Será un día simbólicamente favorable para acercarse a familiares, recuperar conversaciones pendientes, ayudar a quienes lo necesitan y dedicar tiempo al hogar.

El mensaje para este jueves 22 de octubre es claro: fortalecer lo que ya existe, cuidar los vínculos y evitar apresurarse ante decisiones que pueden esperar.