Microtráfico en Añelo: secuestraron más de 15 kilos de drogas, 20 armas y $57 millones en 74 allanamientos

Vaca Muerta y seguridad: los operativos contra el microtráfico en Añelo dejaron drogas, armas y millones secuestrados.

La División Antinarcóticos de la Policía del Neuquén realizó 74 allanamientos en Añelo vinculados con investigaciones por comercialización de drogas entre el 28 de febrero de 2025 y el 30 de septiembre de 2026. En ese período, los procedimientos permitieron secuestrar más de 15 kilos de cannabis y cocaína, 20 armas de fuego, 902 municiones y 32 vehículos. También se incautaron más de $57 millones en efectivo y se clausuraron dos viviendas utilizadas para la venta de estupefacientes.

El balance fue difundido por el Gobierno provincial en el marco de la política de regionalización de la seguridad y del despliegue de recursos especializados en distintas localidades. Además de los allanamientos, la división concretó cuatro procedimientos propios con resultados positivos mediante el uso de canes especializados.

Drogas, armas y dinero secuestrados

De acuerdo con el informe oficial, los operativos permitieron incautar 10,576 kilos de cannabis, 4,651 kilos de cocaína y una pequeña cantidad de éxtasis. A ese resultado se sumó el secuestro de 20 armas de fuego y 902 municiones, además de 32 vehículos vinculados con las investigaciones.

En materia económica, se decomisaron $57.748.010 y 121 dólares. Las actuaciones también derivaron en la clausura de dos viviendas que, según el reporte, eran utilizadas para la comercialización de drogas.

En cuanto a la situación judicial de las personas involucradas, el balance contabilizó 26 bajo distintas modalidades: diez condenadas, ocho con prisión preventiva y otras ocho con prisión domiciliaria.

El impacto de la regionalización en Añelo

El ministro de Seguridad de Neuquén, Matías Nicolini, vinculó los resultados con la decisión de ampliar la capacidad operativa policial fuera de los principales centros urbanos. En ese sentido, sostuvo que la seguridad debe acompañar el crecimiento económico y poblacional de la provincia.

“La seguridad tiene que crecer al mismo ritmo que crece Neuquén”, afirmó. También señaló que la regionalización busca acercar recursos y fortalecer las unidades operativas para que la lucha contra el narcotráfico no quede limitada a las grandes ciudades.

Añelo ocupa un lugar estratégico por la expansión de Vaca Muerta, el crecimiento urbano y la circulación permanente de trabajadores. Según el planteo oficial, esa dinámica requiere planificación, equipamiento y personal capacitado para responder a las demandas de seguridad de la región.

La desfederalización y el trabajo policial

La entrada en vigencia de la Ley Provincial 3488, el 28 de febrero de 2025, marcó el período desde el cual se contabilizaron los procedimientos informados. La desfederalización del microtráfico permitió a la provincia asumir la investigación y persecución de determinados delitos vinculados con la comercialización de estupefacientes, con el fortalecimiento de equipos especializados y una mayor articulación con el Ministerio Público Fiscal.

Nicolini sostuvo que los resultados deben reflejarse en intervenciones concretas. “Hablamos de investigaciones que avanzan, allanamientos, droga que deja de circular, armas que retiramos de las calles y organizaciones delictivas a las que les quitamos recursos”, expresó.

El Gobierno provincial plantea que la estrategia combina descentralización operativa, tecnología, equipamiento y capacitación para ampliar la presencia policial en las distintas regiones. En Añelo, el balance difundido reúne los resultados obtenidos durante los primeros 19 meses de vigencia de la ley.