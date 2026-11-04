Horóscopo chino del 4 de noviembre: Ludovica Squirru anticipa un día favorable para 8 signos y advierte a la Rata

El horóscopo chino de este miércoles 4 de noviembre de 2026 llega marcado por la energía del Caballo de Agua Yang, una combinación que, dentro de la tradición astrológica oriental, se asocia con el movimiento, las decisiones importantes y la necesidad de avanzar hacia nuevos objetivos.

Según las claves del calendario chino difundidas por Ludovica Squirru, la jornada presenta oportunidades para fortalecer vínculos, concretar acuerdos y animarse a cambios personales. Sin embargo, no todos los animales del zodíaco estarán igualmente favorecidos.

El número Ki del día es el 6, mientras que la Rata aparece como el signo de choque. Las afinidades incluyen al Búfalo, Tigre, Conejo, Serpiente, Caballo, Cabra, Gallo y Perro.

Horóscopo chino de hoy: qué significa la energía del Caballo de Agua Yang

El Caballo representa simbólicamente la libertad, la iniciativa y el deseo de avanzar. Cuando se combina con el elemento Agua Yang, esa energía adquiere un carácter dinámico, vinculado con la comunicación, la adaptación y las relaciones personales.

Este miércoles puede interpretarse como una jornada propicia para tomar decisiones que estaban pendientes, especialmente aquellas relacionadas con los afectos, los compromisos y los proyectos compartidos.

El Ki diario 6, asociado tradicionalmente con la energía del Metal, también invita a prestar atención a las responsabilidades, los acuerdos y la organización.

Los signos más favorecidos por el horóscopo chino este miércoles 4 de noviembre

De acuerdo con las concordias y afinidades señaladas para la jornada, ocho animales del zodíaco chino cuentan con una energía especialmente compatible:

Búfalo: buen momento para consolidar compromisos y fortalecer la confianza.

buen momento para consolidar compromisos y fortalecer la confianza. Tigre: la iniciativa y la determinación pueden ayudarlo a avanzar en proyectos personales.

la iniciativa y la determinación pueden ayudarlo a avanzar en proyectos personales. Conejo: jornada favorable para encuentros familiares y conversaciones afectivas.

jornada favorable para encuentros familiares y conversaciones afectivas. Serpiente: oportunidad para evaluar acuerdos y tomar decisiones con mayor claridad.

oportunidad para evaluar acuerdos y tomar decisiones con mayor claridad. Caballo: su energía protagonista impulsa los cambios y los nuevos comienzos.

su energía protagonista impulsa los cambios y los nuevos comienzos. Cabra: día propicio para compartir experiencias y acercarse a personas queridas.

día propicio para compartir experiencias y acercarse a personas queridas. Gallo: la organización puede resultar clave para concretar asuntos pendientes.

la organización puede resultar clave para concretar asuntos pendientes. Perro: los vínculos de amistad y la cooperación adquieren especial importancia.

Estas interpretaciones son orientativas y forman parte de la tradición simbólica del horóscopo chino.

Horóscopo chino: por qué la Rata deberá tener precaución

La Rata es el signo de choque de este miércoles 4 de noviembre. En la astrología china, esta condición representa una relación de tensión simbólica con la energía predominante del día.

Para quienes nacieron bajo este animal, la recomendación es evitar decisiones impulsivas, discusiones innecesarias y compromisos asumidos apresuradamente.

No significa que necesariamente ocurrirán situaciones negativas, sino que la tradición aconseja actuar con mayor paciencia y flexibilidad.

Qué conviene hacer y qué evitar este miércoles, según el horóscopo chino

El calendario oriental señala que este miércoles es especialmente favorable para casarse, comprometerse, visitar amigos y familiares, realizar actividades solidarias y viajar.

También se considera un buen momento para:

Inaugurar proyectos, negocios o nuevos espacios.

proyectos, negocios o nuevos espacios. Firmar contratos y formalizar acuerdos.

y formalizar acuerdos. Mudarse o comenzar una nueva etapa.

o comenzar una nueva etapa. Fortalecer relaciones personales y familiares.

En cambio, la recomendación tradicional del día es evitar comenzar construcciones.

La energía del Caballo de Agua Yang propone, desde la mirada astrológica, una jornada para avanzar con decisión, pero también para reconocer la importancia de los vínculos y los compromisos que acompañan cada nuevo comienzo.