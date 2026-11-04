MasterChef Celebrity eliminó a Diego Ramos: qué pasó con sus ñoquis y cómo fue su emotiva despedida

La quinta gala de eliminación de MasterChef Celebrity 2026 dejó una nueva despedida en las cocinas de Telefe. Este martes 3 de noviembre, los participantes enfrentaron un exigente desafío culinario que puso a prueba sus habilidades y terminó con Diego Ramos fuera de la competencia.

Según informó Telefe en su sitio oficial, el actor se convirtió en el quinto eliminado del reality conducido por Wanda Nara, luego de presentar unos ñoquis de sémola con crema de champiñones, nueces y queso azul que no lograron convencer al jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana.

Por qué eliminaron a Diego Ramos de MasterChef Celebrity

La consigna de la noche fue preparar ñoquis caseros acompañados por una salsa a elección. Los diez participantes que llegaron con delantal negro tuvieron que demostrar creatividad, técnica y precisión para continuar en el certamen.

Diego Ramos eligió preparar ñoquis de sémola, pero su plato presentó algunos inconvenientes. Si bien Maru Botana destacó el sabor de la pasta, cuestionó que la salsa estuviera cortada. Betular también señaló que faltaba la característica capa tostada de esa preparación.

Finalmente, Ramos, Grego Rossello y Hernán Coronel, de Mala Fama, quedaron entre los tres participantes con las devoluciones más desfavorables.

Tras una difícil deliberación, el jurado decidió que Diego Ramos debía abandonar MasterChef Celebrity.

La emotiva despedida de Diego Ramos que conmovió a sus compañeros

La eliminación generó un momento de emoción en el estudio. Antes de retirarse, el actor agradeció la experiencia y destacó el vínculo que construyó con sus compañeros y los chefs.

«Ellos no son competidores, son compañeros. Y ustedes no son jurado, son profesores», expresó Ramos durante su despedida.

Sus palabras emocionaron especialmente a Hernán Coronel, mientras que Wanda Nara intentó transmitir tranquilidad al grupo y destacó las amistades que se forman durante la competencia.

Por su parte, Damián Betular alentó al actor a seguir practicando y manifestó su deseo de volver a verlo en una eventual instancia de repechaje.

Quiénes fueron los eliminados de MasterChef Celebrity 2026

Con la salida de Diego Ramos, ya son cinco los participantes que abandonaron la competencia:

Pachu Peña.

Paula Trápani.

Morena Beltrán.

Alejandro Lerner.

Diego Ramos.

De esta manera, 19 famosos continúan en carrera por el título de MasterChef Celebrity 2026, en una edición que suma desafíos cada vez más exigentes.