Camino al Gran Premio de Brasil: ¿Le devuelven los puntos a Franco Colapinto?

Franco Colapinto, el equipo Alpine y los fanáticos todavía mastican bronca por la polémica sanción que despojó al argentino del séptimo puesto en el Gran Premio de México de Fórmula 1, pero antes de llegar a San Pablo, la escudería francesa presentará un recurso de apelación que podría revertir la historia. El de Pilar cruzó la meta en el octavo puesto, después de una penalización a Oscar Piastri subió al séptimo (se asguraba 7 puntos), pero finalmente lo bajaron al 15º.

Aunque cualquier castigo por no respetar banderas amarillas es considerado por la FIA un caso cerrado, en Alpine sostienen que hay una última chance. Se trata del Right of Review (derecho a revisión), un recurso extraordinario que le abre las puertas a una revisión del veredicto. Así, Franco podría arribar a GP de Brasil con una sonrisa.

En este caso, la situación que hizo bajar al argentino al 15° lugar se trató de una reducción de velocidad bajo bandera amarilla considerada insuficiente, un gris que no necesariamente significa que no se aclarara puertas adentro aunque sí muestre fisuras del lado de la comunicación. Nunca se informó públicamente con datos en qué medida la acción se considera sancionable y cómo se encuadra la falta supuestamente cometida por el argentino.

El reglamento, en principio, se maneja en base a una referencia de un tiempo 5% superior al esperado, aunque confluyen en la decisión final registros del acelerador, los frenos y las condiciones de la pista. Así, queda un gran terreno libre para la interpretación de los oficiales.

El antecedente inmediato

El antecedente favorable a Alpine este año tuvo a Pierre Gasly como protagonista. En junio, incorporando nuevos elementos sobre la medición de velocidad en boxes logró reabrirle el expediente que le impuso dos penalizaciones de cinco segundos en Mónaco despojándolo del tercer puesto y las revirtió.

El problema entonces fue que aparecieron nuevas presentaciones, de McLaren y Red Bull, y la Corte Internacional de Apelaciones de la FIA finalmente lo devolvió al séptimo puesto por escritorio y el podio quedó para Isack Hadjar.