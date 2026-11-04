Necrológicas de hoy, miércoles 4 de noviembre de 2026
Las necrológicas del día de hoy, miércoles 4 de noviembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Alvarez, Teresa Elva
Su hermana Dora Alvarez, sus sobrinos Daniel, Analía y Rosana, sus sobrinos políticos Héctor y Carlos, sobrinos nietos y demás familiares participan su fallecimiento ocurrido en Villa Regina el 29/10/2026
BERRY, OSCAR
Falleció en General Roca a los 89 años. Tati, sus hijos Ana María, Silvia, Daniel y Carlos, sus hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos, velados en sala «D» de Villegas 1045, fueron trasladados ayer a las 16 al CEMENTERIO PARQUE LAS FUENTES para su inhumación.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
PULGAR, EDGARDO ANTONIO
Falleció en Gral.Roca a los 71 años. Su esposa Graciela Esther Abraham, sus hijos: Paola, Matías, Manuel, Francisco y Candela, sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos, velados en Sala «C» de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 16 en el CEMENTERIO PARQUE LAS FUENTESServicio: EMPRESA DINIELLO
BERRY, OSCAR
Ana Maria, Miguel, Fede, Maxi y demás familiares, los acompañamos con profundo cariño en este doloroso momento, ante la irreparable pérdida de Oscar, y les hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias. Jorge, Genett, Cristian, Joanna, Fran y Bruno.
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