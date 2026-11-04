Necrológicas de hoy, miércoles 4 de noviembre de 2026

Alvarez, Teresa Elva Su hermana Dora Alvarez, sus sobrinos Daniel, Analía y Rosana, sus sobrinos políticos Héctor y Carlos, sobrinos nietos y demás familiares participan su fallecimiento ocurrido en Villa Regina el 29/10/2026

BERRY, OSCAR Falleció en General Roca a los 89 años. Tati, sus hijos Ana María, Silvia, Daniel y Carlos, sus hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos, velados en sala «D» de Villegas 1045, fueron trasladados ayer a las 16 al CEMENTERIO PARQUE LAS FUENTES para su inhumación.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

PULGAR, EDGARDO ANTONIO Falleció en Gral.Roca a los 71 años. Su esposa Graciela Esther Abraham, sus hijos: Paola, Matías, Manuel, Francisco y Candela, sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos, velados en Sala «C» de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 16 en el CEMENTERIO PARQUE LAS FUENTESServicio: EMPRESA DINIELLO