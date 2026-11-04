¿Moria Casán reemplazará a Mirtha Legrand en El Trece? La contundente respuesta de la diva sobre su futuro en 2027

Las versiones sobre el futuro de Mirtha Legrand en El Trece comenzaron a generar incertidumbre de cara a 2027 y un nombre apareció como posible sucesora: Moria Casán. La conductora fue consultada sobre la posibilidad de hacerse cargo de las tradicionales noches de los sábados y sorprendió con su respuesta.

La información comenzó a circular luego de que Adrián Pallares revelara en Intrusos que las autoridades del canal estarían evaluando convocar a La One para conducir un programa similar al histórico ciclo de Mirtha.

Qué dijo Moria Casán sobre la posibilidad de reemplazar a Mirtha Legrand

Lejos de descartar la propuesta, Moria Casán reconoció que le resultaría un honor ocupar un espacio tan importante, aunque dejó en claro que no pretende reemplazar a la histórica conductora.

«Nunca sería un reemplazo de nadie, mucho menos de Legrand», expresó la artista, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Sin embargo, admitió que estaría dispuesta a escuchar una propuesta si Mirtha no pudiera continuar al frente del programa.

La One también destacó que atraviesa un excelente presente profesional con La mañana con Moria, su ciclo en El Trece, y que no está buscando nuevos desafíos televisivos.

«No es un anhelo, estoy feliz con todo lo que tengo. Pero, bienvenidas todas las propuestas», aseguró.

Qué pasará con Mirtha Legrand y las noches de los sábados en 2027

Las especulaciones surgieron en medio de los cambios que podría experimentar la programación de El Trece durante 2027, año en el que Mirtha Legrand cumplirá 100 años.

Según trascendió en Intrusos, el canal tendría interés en mantener un formato de cenas con invitados, pero con Moria Casán como posible conductora.

No obstante, desde el programa Entrometidos en la tele, de NET TV, señalaron que todavía no existiría una propuesta formal y que los compromisos laborales de Moria podrían dificultar las grabaciones.

Por ahora, no hay una decisión oficial sobre el futuro del ciclo ni una confirmación de que Moria vaya a ocupar el lugar de Mirtha. La posibilidad, sin embargo, ya abrió un nuevo capítulo en las especulaciones sobre la televisión argentina de 2027.