Matrícula escolar: demanda en zonas productivas y vacantes con sorteo en secundarias

Educación dispuso las vacantes para el ingreso de nuevos alumnos a los tres niveles escolares: sala de 4, primer grado y primer año. Archivo

Educación procesa los datos preliminares de las inscripciones para ingresar al sistema educativo en Nivel Inicial (sala de 4 años), a la Primaria y al primer año de la escuela secundaria y si bien aún no están los números finales ya advierte una mayor demanda de bancos en las zonas de proyectos productivos como Sierra Grande.

“A nivel general se mantiene la tendencia a la baja de la nueva matrícula, pero es heterogéneo el seguimiento por ciudad, en algunas se sostiene el porcentaje, en otras baja la demanda y en otras, vinculadas a los proyectos productivos, hay más demanda”, admitió Marcela Strahl, directora general de Educación.

Los números finales de la matrícula en esta etapa estará para fines de mes aunque será provisoria hasta el inicio de clases en 2027 para recibir a las familias que demoran en concretar la inscripción.

Seguimiento de la migración de familias y de la tasa de natalidad

Consultada por Río Negro la funcionaria interpretó ese escenario, que se da espacialmente en Sierra Grande en el ingreso a Nivel Inicial, por la migración de familias. Sin embargo, “la demanda aún no exige la necesidad de crear nuevas instituciones educativas”, señaló.

Strahl dijo que el Ministerio está en permanente análisis respecto de la necesidad de nuevas instituciones “configurando la situación social, económica y demográfica de nuestra provincia. Hay migración de habitantes que requiere articular con distintos organismos para atender la demanda hacia el Estado”, afirmó.

“La baja natalidad que se registra desde 2020 y 2021 también tiene impacto en la matrícula escolar”, dijo Strahl quien señaló que se trabaja de manera articulada con el Ministerio de Salud para realizar la “trazabilidad” de los nacimientos y la proyección de vacantes escolares.

En tanto, «no se evidencia una incidencia de cambio del sector privado al público, son casos puntuales y también se han dado casos de pase del privado a las escuelas de gestión social”, explicó la funcionaria.

Para el ciclo lectivo 2027 hay en Río Negro disponibles unas 11.000 vacantes para primer año de secundario en el sistema público; 10.000 para las salas de 4 años y 9.800 bancos para primer grado. La cantidad es superior a la matrícula de ingresantes de años anteriores.

La alta demanda en algunas esculas obligó a hacer sorteo

El período de inscripción para el ingreso a los distintos niveles escolares concluyó en octubre y luego se inició un plazo de depuración de vacantes que determinó que en algunos establecimientos, generalmente de Nivel Medio, se requería realizar sorteos de las vacantes, que se cumplen por estos días, en base a un orden de prioridad que define la familia al momento de anotar al estudiante.

Bariloche, Viedma, Cinco Saltos y Cipolletti son las ciudades que tuvieron más sorteos de vacantes. La ciudad andina es la que más colegios llegó a esta instancia para ingresar a los CET 2, 25 y 28 y las ESRN 45, 99, 105 y 97.

Strahl insistió que “no quiere decir que no haya vacantes, se garantiza un lugar a todos”, salvo que puede ser que la vacante no coincida con el primer colegio elegido sino con el segundo o tercero de la lista, según el sorteo.

Cada división en Nivel Medio tiene una capacidad máxima de 30 alumnos, aunque puede ser menor dependiendo el espacio físico del aula; mientras que en las divisiones que tienen estudiantes en inclusión ese tope desciende a 25 alumnos.

La directora de Educación mencionó como un caso “llamativo” lo ocurrido en Cipolletti donde se debió realizar sorteo de vacantes en Primaria, algo que habitualmente no ocurre porque se garantiza el ingreso escolar según el radio del domicilio del alumno. En este caso puede tratarse de mayor demanda del establecimiento por cercanía al lugar de trabajo de los padres que solicitan no ingresar en el esquema del radio del domicilio.