Femicidio de Agostina Jalabert: la Justicia dictó la preventiva a Reverter y avanza hacia la extradición a México

En una jornada determinante para el avance de la causa por el femicidio de Agostina Jalabert, este martes 3 de noviembre finalizó la audiencia judicial en los tribunales federales de Lomas de Zamora. El juez federal Federico Villena dictó la prisión preventiva para Juan Manuel Reverter, disponiendo que el acusado permanezca alojado en una alcaidía de la Policía Federal Argentina (PFA) por 60 días mientras se tramita su extradición a México.

La resolución judicial se produjo tras levantarse el cuarto de intermedio dispuesto el pasado sábado 31 de octubre, fecha en que Reverter arribó deportado por el ICE desde Estados Unidos y fue arrestado en Ezeiza por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Durante aquella primera sesión, el abogado defensor argumentó la existencia de un amparo presentado en México que presuntamente dejaba sin efecto la orden de aprehensión, obligando a suspender la audiencia para verificar la documentación.

La caída de la estrategia defensiva y la invalidez del amparo

Al reanudarse el debate este martes, la fiscal federal Cecilia Incardona desarticuló la postura de la defensa tras presentar la información oficial remitida por las autoridades de México. La documentación confirmó que la Justicia mexicana rechazó el recurso de amparo tramitado por Reverter, ratificando que la orden de detención por el delito de feminicidio y la Notificación Roja de Interpol mantuvieron su vigencia en todo momento.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, una de las abogadas patrocinantes de la familia Jalabert, Betiana Minor, explicó que “el amparo traído a audiencia confirmaba en el propio escrito que Raverter estaba en conocimiento de la orden de detención que pesaba sobre él”.

En efecto, la letrada -quien trabaja a la par de María Paula Cardella- dijo “que el escrito describió que las autoridades mexicanas lo notificaron y se negó a aportar su paradero”.

Esta circunstancia refuerza la convalidación de la prisión preventiva, sumado a la gravedad del delito y la alta pena en expectativa.

El rol de la familia y el marco de la Ley de Víctimas

Durante el debate, la familia de la joven de Carmen de Patagones y sus letradas presenciaron el desarrollo procesal de manera remota. Aunque las normas del proceso de extradición no admiten la figura de querellante particular —limitando la contienda a la Fiscalía Federal y la defensa—, se garantizó la participación familiar en el marco de la Ley Nacional de Víctimas (27.372) y tratados como la Convención de Belém do Pará.

“En este proceso los estamos acompañando como letradas en el marco de la Ley de Víctimas, para que tengan derecho a participar, ser oídos y tomar conocimiento de todo lo que sucede”, subrayó Minor respecto al acompañamiento legal a los padres de Agostina. La letrada remarcó que las audiencias públicas permitieron a los familiares constatar los argumentos debatidos y asegurar que la Justicia argentina mantenga bajo resguardo al imputado.

El pedido de prisión domiciliaria y los pasos a seguir

Pese al revés sufrido en la audiencia de la fecha, la representación legal de Reverter adelantó que solicitará la concesión de una prisión domiciliaria. Por este motivo, el juzgado fijó una nueva audiencia para el próximo martes, donde se discutirá formalmente si existen condiciones para modificar la modalidad de detención.

Desde el entorno familiar y la representación legal de la víctima expresaron un rotundo rechazo a cualquier beneficio procesal. Minor dijo que, desde la familia, se oponen de manera firme al arresto domiciliario, al considerar probado que el imputado no mostró voluntad de someterse a la ley durante los tres años transcurridos desde el crimen.

Por su parte, la Fiscalía Federal continúa reuniendo la documentación remitida desde Quintana Roo para dar curso formal al juicio de extradición, instancia en la que Argentina debe garantizar la custodia permanente de Reverter hasta su entrega a México.