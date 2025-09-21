Horóscopo Chino del domingo 21 de septiembre 2025: predicciones por Ludovica Squirru

El comienzo de la primavera 2025 trae una energía de renovación. Para que sepas qué depara el destino, consultá acá las predicciones del Horóscopo Chino con la experta Ludovica Squirru. Descubrí qué tienen los astros para vos este domingo 21 de septiembre 2025 y cómo afectará a la energía de tu signo en el amor, la salud y el trabajo. Aprovechá esta guía para enfrentar la nueva temporada con las mejores herramientas.

Horóscopo Chino domingo 21 de septiembre 2025: revelaciones y advertencias de Ludovica Squirru

Ludovica Squirru trae sus predicciones del Horóscopo Chino este domingo 21 de septiembre 2025, para iniciar la primavera con la mejor actitud. A continuación, la reconocida astróloga analiza las claves del día y anticipa los desafíos y oportunidades para el inicio de la próxima semana.

21 de septiembre 2025. Buen día para, según Ludovica Squirru:

Inaugurar.

Firmar contratos.

Hacer negocios.

Sembrar.

Orar / decretar.

Promocionarse.

Demoler.

Cimentar.

21 de septiembre 2025. Mal día para:

Adoptar hijos.

Viajar.

Mudarse.

Iniciar demandas.

Casarse.

Horóscopo Chino: Energía de este domingo 21 de septiembre 2025, según Ludovica Squirru

La energía que rige este domingo 21 de septiembre 2025 es:

Agua Yin.

El signo del Horóscopo Chino de este domingo 21 de septiembre 2025 es: