Horóscopo chino hoy: qué dice Ludovica Squirru para este miércoles 4 y por qué el Búfalo es el signo protagonista
La astróloga Ludovica Squirru anticipa una jornada marcada por la energía de Fuego Yin. Qué actividades favorece este miércoles 4 según el horóscopo chino y qué conviene evitar.
El horóscopo chino de este miércoles 4 llega con una energía particular según las interpretaciones de Ludovica Squirru, una de las referentes más consultadas de la astrología oriental. La jornada estará regida por la energía de Fuego Yin, una vibración asociada a decisiones emocionales, acciones que nacen desde la sensibilidad y movimientos que buscan consolidar proyectos personales o familiares.
Dentro de este clima energético, el signo protagonista del día es el Búfalo, símbolo de constancia, trabajo y construcción a largo plazo. La combinación entre el Fuego Yin y la fuerza del Búfalo invita a avanzar en temas importantes que requieren compromiso, paciencia y visión de futuro.
La energía del día según Ludovica Squirru
De acuerdo con la lectura energética del día, el Ki diario es 2, un número vinculado con la cooperación, los vínculos y las decisiones compartidas. Esto significa que muchas situaciones podrán resolverse mejor a través del diálogo, la ayuda mutua y el trabajo en equipo.
El día también presenta un choque energético con el signo de la Cabra, por lo que quienes nacieron bajo ese animal del zodíaco chino podrían sentirse más sensibles, indecisos o con cierta tendencia al agotamiento emocional.
Afinidades del día en el horóscopo chino
Las energías de esta jornada generan mayor armonía entre los siguientes signos:
- Rata
- Búfalo
- Tigre
- Dragón
- Serpiente
- Mono
- Gallo
- Chancho
Para estos animales del zodíaco chino, el miércoles puede traer encuentros favorables, avances laborales o momentos importantes en los vínculos personales.
Qué actividades favorece la energía del día
Según la mirada astrológica difundida por Ludovica Squirru, el miércoles 4 es una jornada propicia para actividades relacionadas con la construcción, los compromisos y los proyectos a largo plazo.
Entre las acciones recomendadas se destacan:
- Casarse o formalizar compromisos importantes
- Realizar servicio social o actos solidarios
- Orar, decretar o realizar prácticas espirituales
- Visitar amigos y familiares
- Comenzar obras o trabajos de construcción
- Cavar, cimentar o inaugurar proyectos
Estas acciones se alinean con la energía del Búfalo, que favorece los procesos que requieren paciencia, estabilidad y crecimiento gradual.
Qué conviene evitar este miércoles
No todas las decisiones están bien aspectadas para esta jornada. La energía del día sugiere evitar mudanzas o cambios estructurales en el hogar, especialmente aquellos relacionados con la instalación de puertas u otras modificaciones importantes.
Este tipo de movimientos podría generar demoras, complicaciones o resultados diferentes a los esperados.
