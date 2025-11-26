Horóscopo Chino kármico para este miércoles 26 de noviembre de 2025: qué energía activa cada signo

Este miércoles 26 de noviembre de 2025 se mueve bajo la influencia del Conejo de Metal, una combinación que potencia la introspección, la intuición, la revisión emocional y los aprendizajes kármicos.

Los signos más sensibles a este tránsito son Gallo, Rata, Conejo y Cabra, mientras que la energía fluye con más suavidad para Dragón, Mono y Tigre.

El “karma” en astrología china se interpreta como ciclos que vuelven para ser equilibrados: patrones que se repiten, vínculos que piden diálogo, decisiones que exigen madurez y oportunidades que reaparecen para ser mejor aprovechadas.

Predicciones kármicas para cada signo – Miércoles 26 de noviembre 2025

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Hoy se activa un karma emocional pendiente. Conversaciones postergadas o sentimientos guardados salen a la luz. Si soltás el orgullo, todo fluye mejor.

Clave: escuchar sin defenderte.

Buey / Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Energía favorable para ordenar papeles, cuentas y temas laborales. El karma que se mueve es el del orden y la responsabilidad.

Clave: terminá lo que venís posponiendo.

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Un día para recuperar fuerza y claridad. El karma que vuelve es el del liderazgo: te piden que tomes una decisión.

Clave: priorizar tu voz.

Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

El tránsito del día potencia tu signo. Se mueve un karma vinculado a lazos familiares o afectivos.

Clave: poner límites con amabilidad.

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

La energía acompaña y acelera proyectos. El karma que se activa es el de la creación: lo que sembraste vuelve multiplicado.

Clave: avanzar sin miedo.

Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Momento para atender tu intuición. El karma del día trae revelaciones o señales que necesitabas.

Clave: confiar en tu percepción.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Puede haber cansancio o saturación. El karma que vuelve es el de la autoexigencia.

Clave: bajar un cambio.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Día sensible. El Conejo de Metal remueve emociones profundas.

El karma activo es el de viejos miedos que ya están listos para liberarse.

Clave: hablar lo que te pesa.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Buen día para acuerdos y negociaciones. El karma que vuelve es el de oportunidades perdidas, ahora con una segunda chance.

Clave: no dudes.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

La energía del Conejo es tu opuesta: se activa un karma de tensiones, pulsos o desafíos.

Clave: evitar confrontaciones innecesarias.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Día ideal para planificar. El karma que vuelve es el de proyectos incompletos.

Clave: ordenar prioridades.

Chancho / Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Energía suave y protectora. Se activa un karma de compasión y reconciliación, incluso contigo mismo.

Clave: aceptar ayuda.